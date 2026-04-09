10일까지 남부 최대 150㎜ ‘봄 호우’

금요일인 10일 전국에 내리는 비는 오후가 돼서야 그치겠다.



9일 기상청에 따르면 10일 오후 3시까지 전국 대부분에 비가 내리겠다. 경기 동부와 강원 내륙·산지는 오후 늦게까지 비가 이어지는 곳도 있겠다.

비가 내리는 9일 서울 서초구 매헌시민의숲 인근에서 우산을 쓴 시민이 이동하고 있다. 뉴시스

예상 강수량은 9∼10일 기준으로 서울·인천·경기 20~60㎜, 강원 내륙·산지와 강원 북부 동해안 20~60㎜, 강원 중·남부 동해안 10~40㎜다. 대전·세종·충남 30~80㎜, 충북 20~60㎜, 광주·전남 50~100㎜, 전북 30~80㎜가 예상된다. 부산·경남 남해안·지리산 부근 50~100㎜, 울산·경남내륙 30~80㎜, 대구·경북 20~60㎜, 제주도 30~150㎜의 비가 내리겠다. 비가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의해야겠다.



10일 아침 최저기온은 9∼17도, 낮 최고기온은 12∼24도로 예상돼 평년(최저 2~9도, 최고 15~19도)보다 높겠다.



11일 같은 경우 내륙 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎으로 크겠다. 예상 전국 아침 최저기온은 5∼12도, 낮 최고기온은 16∼23도다.

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