전북선관위 “투표하는 재미 알려드려요”

전북도선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 쇼트폼 콘텐츠를 활용한 선거 홍보에 본격 나섰다.

전북선거관리위원회가 전북 군산시청 소속 ‘스타 공무원’ 박지수 주무관(오른쪽)과 손잡고 만든 선거 홍보 영상의 한 장면. 전북도선관위 제공

전북선관위는 군산시청 소속 ‘스타 공무원’ 박지수 주무관과 협업해 선거 홍보 영상을 제작해 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 차례대로 게시한다고 9일 밝혔다.



박 주무관은 쇼트폼 콘텐츠로 큰 주목을 받아온 인물로, 특히 제21대 대통령 선거 당시 군산시 공식 인스타그램에 올린 ‘투표 시 유의사항’ 영상이 누적 조회수 610만회를 기록하며 화제를 모은 바 있다.



이번 콘텐츠는 △투표 참여 독려 △정책선거 홍보 △투표소 질서 훼손행위 방지 등 세 가지 주제를 중심으로 구성됐다. 선거 관련 정보를 보다 쉽고 흥미롭게 전달해 다양한 연령층 유권자의 참여를 유도하는 데 초점을 맞췄다.



영상 제작 과정에서는 전북선관위 홍보과 직원들의 아이디어 기획과 최신 트렌드를 반영한 연출, 박 주무관의 재치 있는 연기가 결합돼 완성도를 높였다는 평가다.



전북선관위 관계자는 “이번 콘텐츠가 지방선거를 모두가 함께 참여하는 ‘아름다운 축제’로 만드는 계기가 되고, 유권자들의 투표 참여를 이끄는 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.

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