日帝 훼손 덕수궁 ‘조원문’ 흔적 찾았다

1910년대 일본이 훼손한 덕수궁 조원문의 건축적 실체가 110여년 만에 확인됐다.



국가유산청 궁능유적본부는 호서문화유산연구원이 서울 중구 덕수궁 조원문 권역 일대를 발굴 조사한 결과 조원문의 기단석과 모서리석 등 유구(사진)가 확인됐다고 9일 밝혔다.



조원문은 덕수궁(경운궁)의 삼문체계를 이루는 중문이다. 궁궐은 전통적으로 정문·중문·전문을 차례로 배치하는 삼문체계를 갖추는데, 덕수궁의 경우 대한문(정문)-조원문(중문)-중화문(전문)으로 이어진다. 조원문은 1902년 중화전 중층 건립 당시 궁궐의 격식을 갖추기 위해 세워졌다.



조원문은 1904년 덕수궁 대화재 때도 살아남았지만 일제강점기 궁궐 훼철 과정에서 사라졌다. 그간 문헌과 사진 속에서만 볼 수 있었지만, 이번 조사를 통해 조원문의 건축적 실체를 확인했다. 이번에 확인된 유구는 ‘경운궁 중건배치도’에 기록된 조원문 배치와 일치해 복원이 한결 수월해질 것으로 기대된다. 조원문 주변에서는 궁장(궁궐 담장) 기단과 소방계 시설, 이왕직사무소 건물 기초 일부도 함께 확인돼 근대기 덕수궁의 공간 변화를 파악할 수 있는 자료도 추가로 확보됐다.



국가유산청은 올해 조원문 권역 복원정비 실시설계를 진행하고 단계적으로 복원공사를 추진해 2029년까지 완료할 계획이다. 복원이 완성되면 대한문에서 중화전으로 이어지는 덕수궁 본래의 삼문체계가 110여년 만에 되살아나게 된다.

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