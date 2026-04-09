YTN 노조 “유진그룹·YTN이사회, 경영권 장악 선언”

전국언론노동조합 YTN지부는 9일 최근 YTN이 단행한 조직개편과 관련 유진그룹과 YTN 이사회를 겨냥해 “‘이사회 책임경영’이라는 그럴듯한 이름을 내세웠지만, 본질은 YTN을 직접 통제하겠다는 이사회의 경영권 장악 선언”이라고 비판했다.

서울 마포구 YTN 사옥의 모습. 뉴스1

노조는 이날 더불어민주당 김현 의원이 주최한 기자회견을 통해 YTN의 조직개편에 대해 “방송법과 YTN 사규 및 단체협약에 명시된 보도 경영 분리 원칙과 방송의 독립성 보장 규정을 깡그리 무시했다”고 지적했다.

노조는 YTN이사회는 최근 조직개편을 통해 이사회정책기획실. 이사회지원팀. 저널리즘책무위원회. 거버넌스위원회 등 각종 조직을 신설해 주요 부서로부터 직접 보고를 받거나 지시할 수 있는 구조를 만들었다고 했다. 나아가 보도 관련 사안에 대한 실태조사와 재발방지책 마련 등을 통해 보도 영역에도 영향력을 행사하겠다는 입장까지 밝혔다고 주장했다.

노조는 “유진그룹과 YTN 이사회는 헌법소원까지 제기하며 방송법을 거부하더니 조직 개편과 위원회 신설 등의 꼼수로 방송법의 핵심 조항들을 무력화하려 한다”며 “무엇보다 이사회가 보도 관련 사안에 대해 실태조사나 재발방지책 마련등의 방식으로 직접 보도에 관여하려 하는 건 방송법이 금지하는 방송편성 개입과 간섭에 해당하며 방송법이 금지하는 방송편성 개입과 간섭에 해당한다”고 했다. 이들은 그러면서 “방송미디어통신위원회는 YTN 이사회의 방송법 위반 행위에 대해 즉각 조사에 나서야 한다”며 “국회 과학기술정보방송통신위원회도 철저한 감독에 나서야 한다”고 촉구했다.

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