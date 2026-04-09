코요태 신지 "데뷔 초 앨범 만 장 넘기면 한 장에 10원씩 받아"

가수 신지가 코요태 데뷔 초창기 정산금을 받지 못했던 일화를 공개했다.
지난 8일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘행사 13~15개 뛰고도 정산 못 받았다니까?[코요태 신지의 연대기]’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 신지는 데뷔 초 일화부터 열악했던 정산금 수익 구조에 대해 이야기했다.
신지는 데뷔 과정을 이야기하며 “연습생 기간은 없었다. 중학교 때부터 가요제 나가다가 고등학교 때 선생님이 ‘인천 녹음실에서 너를 키워보고 싶다는 사람이 있다’고 하셨다. 데모 테이프 만들어서 세 군데 보냈다”고 말했다.
그중 한 곳에서 “오디션을 보러 오라고 했고 작곡가 최준영을 만났다. 노래를 부르니 ‘어 잘하네. 녹음하자’라고 했다. ‘내일부터 합숙할 수 있겠냐’더라. 바로 녹음해서 데뷔했다”라고 전했다.
신지는 “앨범을 만드니까 CD가 나오고 테이프가 나온다. 그런데 손익 분기점이라는 게 있다. 만 장을 넘기면 한 장에 10원씩 받는다”고 밝혔다.
PD가 놀라 “한 장에 10원이요?”라고 되묻자 신지는 “한 푼도 받지 못했다”며 “정말로 1~2집에는 돈을 하나도 못 벌었다”고 말했다.
당시 신지는 하루에 13개에서 15개의 스케쥴을 소화했는데, “첫 정산이 언제인지 잘 기억이 나지 않는다. 3집 때부터 돈을 벌기 시작했다”며 “그때는 이제 계약금도 있었고, 그 계약금은 다 부모님 드리고, 그때 처음으로 내 차를 가졌다”라고 고백했다.
신지는 처음 가졌던 차가 ‘2002년 월드컵 시리즈 EF 쏘나타’였다고 말하며, “차 번호도 아직도 안 잊어버린다”고 첫차에 대한 애정을 드러냈다.
한편, 신지는 이후에도 여러 번 차를 바꿨는데 계약금 대신 소속사에서 차를 바꿔준 적도 있다고 말해 눈길을 끌었다.
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