국민 10명 중 6명 지선·개헌 동시 투표 ‘찬성’…李대통령 긍정평가 최고치 유지 [NBS]

국민의힘을 뺀 여야 6개 정당이 헌법 개정안을 발의한 가운데 국민 10명 중 6명은 6·3 지방선거와 동시에 개헌 국민투표에 찬성하는 것으로 나타났다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 6∼8일 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행해 9일 공개한 전국지표조사(NBS)에서 응답자의 61%는 지방선거 동시 개헌 국민투표에 ‘찬성한다’고 밝혔다. ‘반대한다’는 응답은 23%, 모름·무응답은 16%로 집계됐다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

개헌 국민투표와 지방선거 동시 실시에 대해서는 모든 지역과 연령대에서 찬성 의견이 반대보다 많았다. 다만 이념 성향별로는 개헌론에 대한 온도 차가 있는 것으로 확인됐다. 진보층에서는 찬성이 82%로 압도적으로 높았지만, 중도층에서는 65%, 보수층 45%로 낮아졌다.

앞서 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당 등 여야 6당은 지난 3일 5·18 정신의 헌법 전문 수록, 대통령 계엄권 제한, 지방균형발전 등을 담은 개헌안을 공동 발의했다. 개헌안에는 총 187명의 의원들이 서명했다.

이재명 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가는 지난해 6월 취임 이후 최고치를 유지했다. 이 대통령이 국정운영을 ‘잘하고 있다’고 답한 응답자는 69%, ‘잘 못하고 있다’ 22%로 직전 조사와 같았다. 정당 지지도는 민주당 47%, 국민의힘 18%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1% 등 순이었다. 모름·무응답은 27%였다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 1%포인트 올랐고, 국민의힘은 변화가 없었다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.

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