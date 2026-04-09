안호영 “이원택 식사비 대납 의혹 해명 의문”…민주당에 재감찰·경선 중단 촉구

이원택 의원의 ‘술값·식사비 제3자 대납’ 의혹이 더불어민주당 전북지사 경선의 핵심 쟁점으로 떠오른 가운데, 경쟁 후보인 안호영 의원이 해명의 신빙성에 의문을 제기하며 중앙당의 즉각적인 재감찰과 경선 중단을 재차 요구했다.

안호영 의원은 9일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이원택 경선 후보의 대납 의혹 해명이 거짓이라는 의혹이 더 커지고 있다”며 “중앙당은 즉각 재감찰에 착수해야 한다”고 밝혔다.

안호영 국회의원이 9일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이원택 전북도지사 후보의 '쪼개기 식비 대납' 의혹 해명에 대한 신빙성에 의문을 제기하며 중앙당의 즉각적인 재감찰과 경선 중단을 재차 요구하고 있다.

안 의원은 특히, 문제의 청년 정책 간담회 성격과 관련해 “이 의원의 기존 해명과 배치되는 정황이 확인되고 있다”고 주장했다. 이 의원은 해당 간담회가 본인의 요청으로 마련된 자리가 아니라고 밝혔지만, 참석 청년 당원 중 일부가 “이 의원 요청으로 진행된 자리로 들었다”는 취지의 인터뷰를 했다는 것이다.

또 이 의원 측근인 김슬지 전북도의원이 청년들에게 간담회 참석을 요청하면서 “이 의원이 청년들과 소통을 원한다”는 취지로 설명했다는 점도 근거로 제시했다.

안 의원은 이 의원이 ‘간담회 도중 먼저 자리를 떠났다’는 해명 역시 사실과 다를 가능성이 있다고 지적했다. 그는 “당시 참석자들은 식사 이후인 오후 8시쯤 이 의원과 함께 셀카와 단체 사진을 찍었다”고 주장하며 “실제 현장 상황이 본인의 해명과 다를 수 있다”고 강조했다.

이와 함께 안 의원은 “식사비 대납 의혹과 관련한 추가 사실들이 청년 증언과 여러 언론 보도를 통해 드러난 만큼, 중앙당은 즉각 재감찰을 실시하고 결과가 나올 때까지 경선을 중단해야 한다”고 촉구했다.

한편, 더불어민주당은 8일부터 10일까지 사흘간 전북지사 후보 선출을 위한 본경선을 진행 중이다. 이번 경선에는 여론조사에서 우위를 달리며 유력 주자로 부상했던 김관영 전북도지사가 ‘대리비 제공 논란’으로 제명되면서, 이 후보와 안 후보의 2파전으로 치러지고 있다. 최종 후보는 권리당원 투표 50%와 일반인 여론조사 50%를 합산해 결정될 전망이다.

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