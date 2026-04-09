용인에선 스캔으로 신고…공중화장실 50곳에 ‘디지털 종합관리시스템’

경기 용인시가 공원과 하천 산책로 등 지역 공중화장실 50곳에 ‘디지털 종합관리시스템’을 구축하고 본격적인 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

용인시에 따르면 이번에 도입된 디지털 종합관리시스템은 화장실 내부에 부착된 정보무늬를 활용한 스마트 관리 방식을 택했다.

용인시의 한 공중화장실에 설치된 디지털 종합관리시스템. 용인시 제공

기존에는 공중화장실 이용 시 불편한 사항이 생기면 국민신문고를 거치는 등 관리 부서 전달까지 상당한 시일이 걸렸다.

디지털 종합관리시스템은 신고 내용이 관리자에게 즉시 전송돼 현장 확인과 보수 처리가 이뤄지도록 했다. 공중화장실을 이용하는 시민이 별도의 앱 설치 없이 QR코드 스캔만으로 즉시 신고할 수 있다.

스캔을 거쳐 청소원이 등록한 당일 공중화장실 점검 상태도 실시간으로 확인 가능하다. 종이 점검표 대신 공중화장실의 현장 사진과 기록을 체계적으로 볼 수 있다.

용인시 관계자는 “시민이 공중화장실을 이용하며 느끼는 작은 불편함까지 세밀하게 살필 수 있게 됐다”며 “생활밀착형 행정을 구현하겠다”고 말했다.

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