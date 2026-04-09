"늑구는 어디에" 대전 오월드 이틀째 수색…드론 등 투입

지난 8일 대전 오월드(동물원) 내 사파리에서 수컷 늑대가 탈출해 관계당국이 이틀째 수색작업에 들어갔다.



9일 소방당국에 따르면 경찰과 소방, 군 등은 전날 밤부터 오월드 뒤편 야산을 중심으로 사라진 늑대 '늑구'의 흔적을 찾고 있다.

8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다. 사진은 거리를 배회하는 늑대. 대전소방본부 제공

지난 밤사이에도 늑구가 멀리 달아나지 못하도록 인근에 인간띠를 구성했고, 고성능 열화상 카메라가 부착된 드론을 동원해 수색했다.



이날 오전 1시 30분까지 오월드 인근에서 열화상 카메라에 늑구로 추정되는 개체가 포착되기는 했으나, 늑구를 포획하지는 못했다.



다만 전날 한 사설동물보호소 관계자가 자발적으로 데려온 늑대는 실제 수색에는 활용하지 않았다.



관계당국은 귀소본능에 따라 늑구가 여전히 오월드 인근을 맴도는 것으로 보고 있다.



다만 낮에는 활발하게 움직이기보다 어딘가에 숨어있을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출한 지 이틀째인 9일 오전 소방대원들이 오월드에서 드론으로 늑대를 수색하고 있다. 연합뉴스

관계당국은 우선 늑대 움직임을 포착하는 게 중요하다고 보고 소방·군 드론 6∼7대를 띄워 수색하고 있다.



이후 수색조가 늑구 예상 이동 경로에 GPS가 부착된 포획틀을 둘 예정이다.



전날처럼 많은 인원이 산에 올라가 수색하는 것은 오히려 늑구를 자극할 수 있다고 판단하고, 인원을 외곽에 배치해 늑구가 더 외곽으로 빠지지 않도록 할 방침이다.



이날 비가 종일 내리는 것으로 예보되면서 수색에 어려움을 겪고 있다.



비 때문에 오전 한때 드론 운용이 중단되기도 했다.



한편 전날 늑구가 왕복 6차로 도로를 거니는 사진에 대한 진위 여부가 논란인 가운데 사진을 배포한 소방당국은 "사진 입수 경위를 파악하고 있다"고 설명했다.



전날 오전 9시 18분께 대전 중구 사정동 오월드 동물원 늑대 사파리에서 늑대 1마리가 탈출했다. 2024년생 2살 수컷으로, 대형견 크기의 성체다.



대전시는 전날 안전안내문자를 통해 보문산 인근에서 산책을 절대 금지하며, 즉시 귀가해 실내로 대피해 달라고 당부했다.

<연합>

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