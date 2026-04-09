KTX경주역세권 잇는 핵심도로 뚫린다… 교통 편의 개선 기대

경북 경주시는 KTX경주역세권과 도심을 잇는 지방도 904호선 광명~화천 연결도로를 9일부터 순차 개통한다고 밝혔다.

이번 사업은 광명동에서 건천읍 화천리를 연결하는 총연장 1.6㎞ 구간을 기존의 협소한 도로에서 4차로로 확장하는 것이다. 총사업비 211억원을 투입했다.

지방도 904호선 광명~화천 연결도로 조성 현장을 촬영한 드론 사진. 경주시 제공

현재 공정률은 95% 수준이며, 개통은 세 차례에 걸쳐 순차적으로 진행한다.

오는 9일 광명삼거리~제1화천교 700m 구간을 1차 개통하고, 다음달 12일에는 제1화천교~화천1리회관 500m 구간을 개통한다.

마지막으로 6월 30일에는 잔여 400m까지 연결해 전 구간 1.6㎞를 완전 개통한다.

이 도로는 광명삼거리에서 화천1리회관을 거쳐 신경주역세권으로 이어지는 핵심 교통축으로, 선형 개선을 통해 통행 효율을 높였다.

양성자과학연구단 등 인근 산업·연구시설 접근성이 개선되고, 역세권과 생활권을 잇는 핵심 간선도로로 자리 잡을 것으로 전망된다.

지방도 904호선 광명~화천 연결도로 1·2·3차 단계별 개통 구간을 표시한 노선도.

경주시는 단계별 개통으로 공사 장기화에 따른 주민 불편을 줄이는 한편 상습 정체 해소와 교통사고 위험 감소에도 효과가 있을 것으로 기대한다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “광명~화천 도로는 신경주역세권과 도심을 잇는 핵심 기반시설로, 단계별 개통으로 시민 불편을 줄이고 교통환경 개선 효과를 조기에 체감할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

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