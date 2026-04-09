온주완 "민아랑 뮤지컬에서 재회해 5년 연애 후 결혼"

MBN·채널S '전현무계획3'

배우 온주완이 아내 방민아와의 러브 스토리를 전격 공개한다.

오는 10일 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 26회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)의 '유잼 도시’ 대전 방문기가 그려진다.

이날 두 사람은 '대전의 아들' 배우 온주완을 만나 70년 전통의 함흥냉면 전문점을 찾는고, 메뉴를 주문한 뒤 전현무는 온주완의 새 신랑의 결혼 골인 러브스토리를 캐묻는다.

온주완은 전현무의 질문에 "5년 연애하고 결혼했다. 비밀연애는 아니었고 손잡고 다녔는데도 열애설이 안 나더라"고 밝힌다.

이에 '프로 열애설러' 전현무는 "난 안 사귀어도 열애설이 나는데"라고 억울함을 표해 웃음을 안긴다.

MBN·채널S '전현무계획3'

이어 온주완은 10년 전 방영된 SBS 드라마 '미녀 공심이'(2016)에서 아내 방민아와의 첫 만남을 떠올리고 "당시 저는 34, 민아는 24이었다. 세월이 지나 뮤지컬에서 다시 만나.."라며 오랜 시간 이어져 온 둘의 관계를 언급한다.

새 신랑의 연애사 고백으로 '러브 러브 모드'가 형성되자 전현무는 곽튜브와 온주완에게 아내로부터 '사랑해' 고백 듣기 미션에 돌입하는데.

잠시 후 전화를 받은 방민아는 전현무의 "주완 오빠가 어디가 그렇게 좋았냐"는 질문에 "잘생겼잖아요"라고 즉각 답해 현장에 부러움과 '닭살 분위기'를 안긴다.

또 전현무는 "2세는 언제쯤?"이라고 자녀 계획을 묻고 민아는 "우리 오빠 든든하게 먹여주세요"라고 애정 넘치는 답변으로 대신해 훈훈한 분위기를 자아낸다.

새 신랑 온주완의 결혼 골인 러브스토리와 세 사람의 대전 먹트립은 오는 10일 오후 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획3'에서 시청할 수 있다.

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