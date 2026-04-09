선우용여, 청담동 땅 대박 났다 “800만원에 샀는데 지금 100억”

유튜브 채널 '순풍 선우용여' 화면 캡처

배우 선우용여가 50년 전 800만 원에 매입했던 서울 청담동 집터를 둘러봤다.

8일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '50년 만에 가격 1000배 뛴 선우용여 청담 빌딩 최초공개(+뼈건강 나이)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 선우용여는 청담동을 찾아 "내가 옛날에 반포 아파트에 살다가 땅이 있는 곳에 살고 싶어서 주택으로 갔던 곳"이라며 "99평 땅에 집이 27평이었다"고 말했다. 그는 미국에 가면서 땅을 처분했다고 했다.

1970년대 당시 매입가는 800만 원이었으나, 현재 이 부지의 가치는 약 100억 원에 달하는 것으로 알려졌다. 반세기 만에 약 1250배가 뛴 셈이다.

또한 과거 강남 법원 인근 땅 2200평을 매입하려다 겪었던 부동산 사기 일화와 동료 배우 엄앵란과의 인연 등 파란만장했던 세월을 회상했다.

그는 자산의 가치보다 소중한 것은 마음의 태도임을 강조했다. 선우용여는 "마음이 부자라 하나도 부러운 게 없다"고 초연했다.

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