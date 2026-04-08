“우리의 분노는 아직 사그라들지 않았다’…여전한 분노 파워로 육체를 지배한 현대캐피탈, 두 경기 연속 셧아웃 승리 거두며 ‘리버스 스윕’ 눈앞

[천안=남정훈 기자]“우리의 분노는 아직 사그라들지 않았다.”

대한항공과 현대캐피탈의 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전3승제) 4차전이 열린 8일 천안 유관순체육관. 경기 전 만난 현대캐피탈 필립 블랑(프랑스) 감독에게 2차전 5세트 레오의 서브가 ‘로컬룰’에 의해 아웃 판정을 받아 승리를 빼앗겼던 분노가 사라졌냐고 묻자 돌아온 대답이다. 2차전 패배 후 블랑 감독은 “승리를 강탈당했다”며 격분한 바 있다.

1,2차전을 내주며 벼랑 끝에 몰렸던 현대캐피탈은 지난 6일 선수단 전체가 분노로 각성하며 3-0 셧아웃 승리를 거두며 기사회생하는 데 성공했다. 블랑 감독은 “챔피언에 올라야만 그때의 분노는 사라질 수 있다. 2차전 패배 후 우승 확률 0%에 몰렸다고들 했지만, 우리는 아직 여기 있다. 천안에서 상대가 우승하는 것을 볼 수는 없다. 반드시 인천으로 돌아가겠다”고 각오를 다졌다.

사령탑의 바람은 고스란히 선수들에게 전해졌다. 우리카드와의 플레이오프 2경기 10세트, 이번 챔프전 3경기 13세트까지 무려 23세트를 치른 뒤 이날 코트에 선 현대캐피탈 선수들이지만, 분노의 감정에 근거한 투지가 육체를 지배하는 모양새다. 정규리그 1위로 챔프전에 직행해 기다리고 있던 대한항공 선수들을 체력에서도 압도하며 세트 스코어 3-0(25-23 25-23 25-00) 완승을 거두며 승부를 원점으로 돌리는 데 성공했다. 2연패 뒤 2연승에 성공한 현대캐피탈은 10일 인천 계양체육관에서 열리는 5차전에서 승리할 경우 V리그 남자부 역사상 최초로 ‘리버스 스윕’ 우승을 달성할 수 있다.

승리의 선봉장은 현대피탈 토종 에이스 허수봉이었다. 1990년생으로 어느덧 30대 중후반을 지나고 있는 V리그 역대 최고 외인 레오(쿠바)가 3차전(23점)에 비해 이날 지친 기색이 역력했지만, 1998년생으로 최전성기를 구가하고 있는 허수봉이 팀 공격의 중심이 되어 이끌어줬다. 지난 시즌 정규리그 최우수선수(MVP)를 수상하며 명실상부 리그 NO.1 선수에 올라선 허수봉은 매 세트 1옵션으로 활약하며 양 팀 통틀어 최다인 20점(공격 성공률 56.25%)을 올리며 맹활약했다. 레오도 무임승차만 하진 않았다. 2세트까지 단 6점에 그쳤지만, 3세트에만 11점을 몰아치며 17점(공격 성공률 41.18%)으로 셧아웃 승리에 기여했다.

세트별 스코어를 보면 알 수 있듯, 매 세트 접전이었지만 모두 한 끗 차로 현대캐피탈이 승리를 가져갔다. 1세트 24-23에서 레오가 상대 에이스 정지석의 오픈 공격을 가로막아냈고, 2세트엔 24-23에서 황승빈이 최민호의 속공을 활용하며 매조지했다. 듀스 승부까지 갔던 3세트엔 29-29에서 레오가 연속 공격득점을 뽑아내며 경기를 끝냈다.

대한항공은 허수봉과 토종 NO.1 경쟁을 벌이는 정지석이 19점(공격 성공률 62.50%)으로 제 몫을 다 했지만, 나머지 선수들의 효율성이 떨어지며 두 경기 연속 셧아웃 패배를 당하며 불리한 처지에 놓였다.

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