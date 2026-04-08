'노후관로서 수돗물이 줄줄∼'… 익산시, 526억 들여 유수율 85% 견인

전북 익산시가 노후 수도관 교체 사업에 예산을 집중 투입해 안정적인 수돗물 공급 체계 구축에 나선다.

익산시는 구도심과 북부권을 중심으로 ‘노후 상수관망 정비사업’을 본격 추진한다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 기후에너지환경부 주관으로 진행되며, 국비 263억 원을 포함한 총 526억 원이 투입된다. 2031년까지 총 68㎞에 달하는 노후 수도관을 교체해 현재 60% 이하 수준인 유수율을 85%까지 끌어올리는 게 목표다.

전북 익산시가 유수율 제고를 위해 추진 중인 노후 수도관 교체 사업 현장 모습. 익산시 제공

사업은 권역별로 단계적으로 추진된다. 평화동·마동·동산동 등 구도심(금강 급수구역)은 지난해부터 2030년까지 357억 원을 들여 52㎞ 구간을 정비한다. 함열읍 등 북부권(금마 급수구역)은 올해부터 2031년까지 169억 원을 투입해 16㎞ 구간의 노후관 교체가 이뤄진다.

현재 해당 지역은 노후관으로 인한 누수 등으로 유수율이 낮아 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 이번 정비를 통해 상수도 운영 효율을 높이고 재정 건전성도 강화할 방침이다.

앞서 신흥 급수구역에서 진행된 현대화 사업에서는 유수율을 90%대까지 끌어올려 연간 23여억 원의 예산 절감 효과를 거뒀다. 이번 사업이 완료되면 연간 600만t의 누수를 줄이고, 수돗물 생산비 60여억원을 절감할 수 있을 것으로 전망된다. 시는 올해 정부와 사전 기술 검토를 마친 뒤 내년부터 본격적인 공사에 착수할 계획이다.

익산시 관계자는 “노후 상수관망을 정비해 시민이 보다 안심하고 수돗물을 이용하고 유수율 제고를 통한 재정 효율화에도 기여할 것”이라고 말했다.

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