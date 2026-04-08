벚꽃 만개하자마자 비바람…이번 주말, 남은 꽃잎 볼 수 있을까 [내일날씨]

벚꽃이 활짝 피었던 화창한 날씨도 잠시, 다음 날(9일)부터는 전국에 강한 비바람이 몰아칠 전망이다. 벚꽃 절정기를 맞아 나들이를 계획했던 시민들 사이에서는 “꽃잎이 다 떨어지는 것 아니냐”는 아쉬운 목소리가 나오고 있다.

8일 서울 중구 세종대로에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

8일 기상청 정례 브리핑에 따르면, 이번 비는 9일 오전 서쪽 지역부터 시작되어 10일까지 이어지겠다. 특히 저기압의 경로에 인접한 제주도와 남해안, 지리산 부근을 중심으로는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내릴 것으로 보인다.

예상 강수량은 △제주도 산지 최대 250mm 이상 △남해안 일부 최대 120mm 이상 △전라권·경남 내륙 30~80mm △서울·인천·경기 및 중부지방 10~60mm 등이다. 제주도는 시간당 30~50mm의 기록적인 폭우가 쏟아질 가능성이 있어 호우 특보에 대비해야 한다.

비가 내리는 동안 기온은 평년보다 낮아지며 다소 쌀쌀한 ‘꽃샘추위’가 찾아오겠다. 9일 아침 최저기온은 3~12도, 낮 최고기온은 11~18도 분포를 보이겠으며, 강한 바람까지 더해져 체감 온도는 더욱 낮을 전망이다.

벚꽃이 만개한 상황에서 내리는 이번 비는 강풍까지 동반하고 있어, 이번 주말 벚꽃이 다 떨어질 가능성도 농후하다.

기상청은 “강풍으로 인해 항공편과 선박 운항에 차질이 발생할 수 있으니 사전에 운항 정보를 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.

비는 토요일인 11일 이전에 대부분 그칠 것으로 예상된다. 주말부터는 다시 아침 기온이 평년 수준을 회복하고, 낮 기온은 20도 안팎까지 올라 온화한 봄 날씨가 이어지겠다.

다만 기상청 관계자는 “비가 그친 뒤 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어질 수 있다"며 급격한 기온 변화에 따른 면역력 저하 등 건강 관리에 각별한 유의를 당부했다.

한편, 이번 비의 영향으로 전 권역의 미세먼지 농도는 ‘좋음’ 수준을 유지하며 깨끗한 공기질을 보일 전망이다.

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