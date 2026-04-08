李 “국제정세 격변 속 韓·日 더 큰 협력 기대”

이재명 대통령은 취임 직후 ‘한·일 셔틀 외교 복원’과 협력 강화 논의를 함께했던 이시바 시게루 전 일본 총리를 8일 만나 “한·일 협력이 상당히 잘 되고 있는 상태라서 참으로 감사하게 생각한다”고 밝혔다.



이 대통령은 이날 청와대 본관으로 이시바 전 총리를 초청해 약 90분간 오찬을 가졌다. 이 대통령은 모두발언에서 “(이시바 전 총리가) 총리로 재임 중일 때 한·일 관계가 상당히 많이 안정되고 그 후로 한·일 협력도 상당히 잘 되고 있는 상태”라고 말했다. 그러면서 “총리께서 매우 넓은 시야로 국제 문제에도 관심도 많고 역할도 많이 하셨는데, 앞으로도 이 복잡한 국제 환경 속에서 큰 역할을 계속해 주시길 바란다”고 요청했다.

화기애애 이재명 대통령이 8일 청와대에서 진행된 이시바 시게루 전 일본 총리와의 오찬 회동에서 환담하고 있다. 이 대통령은 이시바 전 총리에게 “재임 중일 때 한·일 관계가 상당히 많이 안정되고 그 후로 한·일 협력도 상당히 잘 되고 있는 상태라 참으로 감사하게 생각한다”고 말했다. 청와대사진기자단

이시바 전 총리는 이 대통령의 환영에 “감사하다”고 화답했다. 그는 “제가 1년이라는 짧은 임기였지만 외교라는 맥락에서 가장 중시한 곳은 일·한 관계 발전이었다”며 “전 세계에 양자 관계라는 것은 많이 있으나, 저는 일본과 한국의 관계를 세계에서 가장 훌륭한 관계로 만들고 싶었고, 지금도 그렇다”고 말했다.



이 대통령은 오찬에서 “최근 격변하는 국제정세 속에서 앞마당을 공유하는 이웃으로서 한·일 양국 간 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “양국이 긴밀한 소통을 통해 다양한 분야에서 더 큰 협력의 성과를 거두어나가기를 기대한다”고 언급했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑을 통해 전했다.



강 수석대변인은 “이시바 전 총리는 최근 중동전쟁 등 국제정세의 불안정성이 매우 커지는 가운데 양국이 경제·사회·안보 등 다양한 분야에서 더욱 활발히 소통하고 협력을 확대하는 것이 중요하다는 점에 공감했다”고 밝혔다.



이시바 전 총리는 지난해 총리 재임 기간 3차례 이뤄진 이 대통령과의 만남도 언급하며 “대단히 인상적이었다”면서 “후임자인 다카이치 사나에 총리와도 대단히 좋은 관계를 유지하고 있다는 보도도 있었고, 이에 대해서 기쁘게 생각한다”고 했다. 그는 “이 대통령은 일본에서도 인기가 많다”고도 했다.

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