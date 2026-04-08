中, 남극 빙하 3413m 시추… 최심 신기록

중국이 남극 내륙 빙하를 3400m 이상 관통하는 데 성공했다. 관영매체는 이를 두고 극지 심층 탐사 기술에서 세계 최고 수준의 성과라고 평가했다.



8일 중국 관영 신화통신에 따르면 중국 자연자원부는 전날 남극 과학탐사대가 남극 내륙 기린 빙하호 상부에서 열수 시추 시험을 실시해 3413m 깊이에 도달했다고 밝혔다.



이는 기존 국제 극지 열수 시추 최심 기록(2540m)을 크게 넘어선 것으로, 중국은 이번 성과를 통해 남극 빙상의 90% 이상과 북극 전체 빙하에서 시추 연구를 수행할 수 있는 기술 역량을 확보했다고 자연자원부는 설명했다.



이번 시추는 동쪽 남극 대륙의 프린세스 엘리자베스 랜드 빙상에 위치한 기린 빙하호에서 진행됐다. 해당 호수는 두꺼운 빙하 아래에 있어 고압·저온·암흑·저영양 환경이 오랫동안 유지된 극한 생태계로, 과거 지구 환경 변화와 기후변화를 연구하고 생명 존재의 한계를 탐색하는 데 중요한 연구 대상으로 꼽힌다.



신화통신은 이번 시험에 대해 시추 과정에서 외부 오염을 최소화하는 열수 시추 기술과 공정이 적용됐으며, 빙하호 현장 관측과 호수 바닥 부분 샘플 채취를 위한 ‘무오염 접근 통로’를 확보하는 데 목적이 있다고 설명했다. 열수 시추는 고온·고압의 물을 이용해 얼음을 녹이며 뚫는 방식으로, 기존 기계식 드릴보다 관통력이 강하고 속도가 빠르며 빙하 구조를 훼손하지 않는 장점이 있다. 수질 오염을 유발하는 시추액을 사용하지 않아 극지 환경 보존 측면에서도 유리한 것으로 알려졌다.



리빙 중국지질대 교수는 “이번 성과는 극지 대심도 열수 시추 분야에서의 기술 공백을 메우는 동시에 친환경 탐사 기술 역량을 입증한 사례”라고 말했다.

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