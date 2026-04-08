국민체육진흥공단, 에너지 위기 극복 위한 ‘5대 실천 캠페인’ 본격 추진

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 에너지 위기 대응과 공공부문 탄소중립 실현을 위해 전 임직원이 동참하는 ‘에너지 절감 5대 실천 캠페인’을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 에너지 위기 대응과 공공부문 탄소중립 실현을 위해 전 임직원이 동참하는 ‘에너지 절감 5대 실천 캠페인’을 본격 추진한다고 8일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번 캠페인은 일상 속 작은 실천부터 조직 문화 개선까지 아우르는 5대 중점 과제를 중심으로 운영된다. 주요 내용은 △승용차 2부제 참여 △대중교통의 날(매주 목요일) 운영 △엘리베이터 축소 운행 △일회용품 사용 최소화 △전기 사용 줄이기 등이다.

특히 국민체육진흥공단은 단순한 절약을 넘어 에너지 사용 구조 자체를 개선하는 데 집중한다. 스마트 보고 체계를 도입하고 집중 근무제를 강화해 불필요한 야근과 휴일 근무를 최소화함으로써 사무실 에너지 소비를 근본적으로 줄여나갈 방침이다.

이 밖에도 점심시간 소등, 근무 시간 조명 절반 줄이기, 화장실 온수 및 개인 냉난방기 사용 제한 등 실무 현장에서 즉각 실행 가능한 조치들도 병행된다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 에너지 위기 대응과 공공부문 탄소중립 실현을 위해 전 임직원이 동참하는 ‘에너지 절감 5대 실천 캠페인’을 본격 추진한다고 8일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 캠페인은 임직원 개개인의 작은 실천이 모여 탄소중립이라는 큰 변화를 만들 수 있음을 보여주는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 에너지 효율을 높일 수 있는 방안을 단계적으로 확대해 정부의 에너지 절감 정책에 적극적으로 발맞춰 나갈 것”이라고 밝혔다.

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