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김정기 대구시장 권한대행 “추경 확정 즉시 신속 집행…민생 경제 충격 최소화”

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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김정기 대구시장 권한대행은 8일 시청에서 열린 간부회의에서 “중동 정세 불안 등 대외 여건 악화로 에너지 수급 불확실성이 지속되고 있다”며 “이번 정부 추경이 지역 중소기업과 자영업자, 취약계층의 어려움을 해소하는 계기가 되어야 한다”고 밝혔다.

 

8일 김정기(가운데) 대구시장 권한대행이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공
8일 김정기(가운데) 대구시장 권한대행이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공

김 권한대행은 대구의 경제 구조적 특성을 언급하며 긴급 대응을 주문했다. 그는 “대구는 중소기업 비중과 자영업자 폐업률이 높아 대외 위기 상황에서 전국 17개 시∙도 중 가장 큰 충격을 받을 수 있다”며 “국회에서 추경안이 확정되는 즉시 시민들이 체감할 수 있도록 신속 집행을 위한 사전 준비에 만전을 기해달라”고 강조했다.

 

이를 위해 시는 피해지원금 선불카드 안내와 금융기관 협조 체계 구축 등 구체적인 점검에 나선다. 또한 비상경제 테스크포스(TF)를 중심으로 기업∙자영업자와 정례 소통하며 에너지 수급 현황을 상시 모니터링할 계획이다.

 

최근 불거진 종량제 봉투 사재기 현상에 대해서는 “수급에 문제가 없다는 정확한 정보를 제공하고, 유통 단계의 끼워팔기 등 불법 행위를 집중 단속하라”고 당부했다.

 

김 권한대행은 에너지 절약을 위한 공영주차장 5부제와 공직자 차량 2부제 시행에 대해서도 “시민 불편이 예상되는 만큼 충분한 사전 안내와 공감대 형성이 선행되어야 한다”고 덧붙였다.


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