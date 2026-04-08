한그루, 7000만원 냉장고 보더니 “이런 걸 봐야 동기부여돼”

배우 한그루가 수천만원대의 하이엔드 냉장고 가격에 놀라며 보인 반응이 눈길을 끈다.

지난 7일 한그루의 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’에는 ‘냉장고 투어 다녀왔는데 요즘 냉장고 왜 이러냐’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 한그루는 오래된 집 냉장고를 언급하며 하이엔드 가전 매장을 방문했다.

유튜브 채널 ‘그루니까말이야’ 캡처

그는 “브랜드를 찾아보고 깜짝 놀랐다. 그래서 내가 못 들어본 것 같다. 아직 멀었다는 생각이 들었다”고 말하며 가격대에 대한 부담감을 드러냈다.

매장에 들어선 한그루는 대형 냉장고를 보며 “장 보고 싶어지는 냉장고다”라고 감탄했지만, 가격을 확인한 뒤 “갑자기 내 자신이 작아진다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘그루니까말이야’ 캡처

직원에 따르면 해당 냉장고는 냉장실만 2250만원, 냉동실과 와인셀러까지 포함하면 총 7000만원이 넘는 수준이었다. 다른 제품 역시 4000만~4000만원 후반대 가격대를 형성하고 있었다. 이에 한그루는 “열심히 살아야겠다. 이런 걸 봐야 동기부여가 된다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 인덕션 체험에서도 강한 화력과 편리한 기능에 만족감을 드러냈다. 그는 “탐난다. 이래서 보러 다니면 물욕이 생긴다. 제일 갖고 싶은 건 인덕션과 냉장고, 냉동고”라며 “다시 가게 되면 (재혼하게 되면) 혼수 장만하러 오겠다”고 너스레를 떨었다.

유튜브 채널 ‘그루니까말이야’ 캡처

앞서 한그루는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 고급 SUV 구입을 인증했다. 이후 해당 차량의 구매가가 최소 1억원 이상이라는 사실이 알려지며 화제가 된 바 있다.

1992년생인 한그루는 2011년 가수로 데뷔한 후 연기자로 전향해 활동했다. 이후 드라마 ‘연애 말고 결혼’, ‘신데렐라 게임’ 등에 출연했다. 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이란성 쌍둥이 남매를 낳았으나 2022년 합의 이혼했으며, 현재 두 자녀를 양육하고 있다.

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