한국공항공사, 소음대책지역 지원사업 추진

한국공항공사는 오는 14일부터 공항 소음대책지역 주민들의 생활환경 개선과 복지 증진을 위해 ‘2026년 주민지원 공모사업’을 추진한다고 8일 밝혔다.

공항 소음대책지역은 공항 주변 소음도가 상대적으로 높은 지역(57dB이상)으로 ‘공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률’에 따라 지정·고시된 지역을 말한다.

지난해 김포공항 소음대책지역의 청소년을 대상으로 실시한 구로구의 ‘DREAM 드리는 SKY 아카데미, 항공우주캠프’ 수료식 모습.

이번 사업은 청년의 자립기반 강화, 취약계층 지원 확대, 지역문화 접근성 향상 등 소음대책지역 주민들과 상생할 수 있는 노력의 일환으로 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 복지 증진을 도모하고자 시행한다.

공사는 지난 1월 14일부터 2월 12일까지 김포·김해·제주·울산·여수공항 인근 지자체 및 교육청을 대상으로 문화복지,지역인재 육성,지역경제 활성화,주민생활 환경개선 등 총 4개 분야 주민 지원사업을 공모했다. 공모 결과 서울 양천구청(취약계층 주거환경 개선 사업), 부산 강서구청(노인 일자리 방역사업), 김포시청(청년 취업 지원사업) 등 총 13개 기관의 17개 사업이 최종 선정됐다. 공사는 총 11억 8000만원의 예산을 지원한다.

공사는 8일 공모에 선정된 기관과 업무협약을 체결하고 10월 31일까지 약 6개월간 지역사회에 맞춤형 사업이 추진된다.

이성민 한국공항공사 ESG경영실장 직무대리는 “이번 공모사업이 소음대책지역 주민들의 일상에 실질적인 보탬이 되기를 바란다”며, “앞으로도 공항과 지역사회가 함께 상생하고 발전하는 모범사례를 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다.

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