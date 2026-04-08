이원택 ‘식사비 대납 의혹’ 고발에 경찰 수사…시민단체·정치권은 ‘공방’ [6·3의 선택]

전북도지사 선거에 출마한 이원택 더불어민주당 후보의 ‘식사비 대납 의혹’과 관련해 고발장이 접수되며 수사와 정치권 공방이 동시에 확대되고 있다.

8일 전북경찰청에 따르면 전날 공직선거법 위반 혐의로 이원택 후보에 대한 고발장이 접수됐다. 고발장에는 지난해 11월 29일 정읍의 한 식당에서 열린 모임에서 발생한 술·식사 비용을 제3자가 대신 부담했다는 의혹이 담긴 것으로 알려졌다.

이원택 더불어민주당 전북도지사 경선 예비후보가 8일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 식사비 대납 의혹 관련 발언을 하고 있다. 뉴스1

경찰은 “고발 내용을 확인 중이며 신속하고 공정하게 수사하겠다”는 입장을 밝혔다.

이에 대해 이 후보는 “해당 자리는 청년들의 요청에 따른 정책 간담회로 내가 주최한 자리가 아니며, 개인 식사비는 직접 지불했다”고 반박했다.

정치권 대응도 빠르게 이어졌다. 더불어민주당 정청래 대표는 전날 해당 의혹 확산과 관련해 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했고, 감찰단은 하루 만에 “문제없다”는 결론을 낸 것으로 전해졌다. 이에 민주당은 예정대로 경선 일정을 진행하기로 했다.

반면, 시민단체는 강하게 반발하고 있다. 참여자치전북시민연대는 이날 성명을 통해 “공적 자금을 정치적 목적으로 사용한 권력형 비위”라고 규정하며 후보직 박탈과 철저한 수사를 요구했다. 특히 법인카드와 개인카드를 동원한 ‘쪼개기 결제’ 의혹에 대해 “조직적 의도가 의심된다”고 주장했다.

이번 의혹의 또 다른 당사자인 김슬지 전북도의원은 “이 후보 측이 먼저 현금 15만원을 전달했고, 이후 며칠 뒤 전체 금액을 도의회 업무추진비 카드와 개인 카드로 등으로 결제했다”고 해명했다.

정치권 내부에서도 입장 차가 뚜렷하다. 같은 당 전북도지사 경선 후보인 안호영 의원은 “도민 눈높이에 부합하는지 여전히 의문이 남는다”며 “정치의 기준과 책임 구조를 되돌아봐야 한다”고 지적했다.

야권도 비판에 가세했다. 정의당 전북도당은 성명을 통해 “전북도민의 압도적 지지를 받아온 민주당의 반복되는 금권 의혹은 개인 일탈이 아닌 구조적 문제”라며 “도민의 지지를 ‘당연한 것’으로 여기며, 그 신뢰를 가볍게 소비해 온 민주당의 공식 사과와 제도 개선이 필요하다”고 주장했다.

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