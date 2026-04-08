최태원 동거인에 ‘중국 간첩’ 지목한 유튜버 재판행… 명예훼손 혐의

최태원 SK그룹 회장 동거인 김희영 티앤씨재단 이사를 두고 ‘중국 간첩일 가능성이 크다’고 말한 유튜버 박순혁씨가 재판에 넘겨졌다. 박씨는 거짓말로 김씨의 명예를 훼손한 혐의를 받는다. 그동안 박씨 유튜브 채널에는 부정선거와 전기차·배터리 관련 콘텐츠가 주로 올라왔다.

서울 송파구 서울동부지방검찰청 건물이 보이고 있다. 뉴시스

서울동부지검은 지난달 19일 박씨를 정보통신망법상 허위사실 명예훼손 혐의로 불구속 기소했다고 8일 밝혔다. 박씨는 지난해 1월 자신의 유튜브 채널에 올린 ‘중화선거관리위원회가 저지른 범죄의 재구성 1편’ 영상에서 “SK가 사실은 친중적이고 위험한 행태를 자주 보이는데, 그중 하나가 김희영”이라며 “그게 다 연결돼 있는 것이다. 중국 간첩일 가능성이 많다”고 말했다. 검찰은 이 같은 발언이 거짓말로 타인의 명예를 훼손한 것이라고 판단했다.

박씨는 또 “(SK하이닉스를) 중국 것으로 만들려면 어떻게 하면 되나. 중국인을 후계자 삼으면 된다”며 “김희영과 사이에서 낳은 자녀에게 SK하이닉스를 넘겨주고, 걔를 중국 쪽에서 포섭하면 되는 것”이라고 했다. 최 회장이 이혼 소송을 진행 중인 사안에 대해서도 “그래서 노소영하고 이혼을 하려고 하는 것”이라고 말했다.

사건은 지난해 7월 검찰로 송치된 것으로 확인됐다. 최 회장 측은 박씨의 영상이 올라온 지 약 한 달만인 지난해 2월 박씨를 경찰에 고소한 것으로 알려졌다.

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