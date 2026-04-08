국립 인천대, 생분해성 플라스틱 바이오가스화 실증 착수

국립 인천대학교가 석유 에너지 및 석유화학 소재 원료인 나프타를 대체할 친환경 바이오 소재 기반 순환경제 사업을 본격적으로 추진한다. 인천대 RISE사업단은 환경부 선정 사업인 ‘생분해성 플라스틱 바이오가스화 실증’을 대학 캠퍼스 내부에서 착수한다고 8일 밝혔다.

이번 일정은 시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 2-2 과제인 ‘탄소중립 실현을 위한 산업혁신 지원 강화’ 일환이다. 대학 소비자생활협동조합이 협력하며, 학내 주요 커피숍에서 소비되는 일회용품을 전량 생분해성 소재로 대체하는 게 1차 목표다.

인천대학교 전경.

CJ제일제당이 파트너로 참여해 자체 개발한 고성능 생분해 소재(PHA) 기반의 빨대 등이 공급되며 기업·대학 기술 협력을 구체화한다. 핵심 공정은 ‘사용∼수거∼자원화’로 이어지는 통합 선순환 시스템 구축이다. 교내에서 배출되는 생분해성 플라스틱 폐기물은 별도 규격화된 전용 수거체계를 통해 전량 회수가 이뤄진다.

사업단은 해당 공정에서 나오는 바이오가스의 안전성을 검증하고, 최적화된 회수 및 처리 체계를 제도화할 계획이다. 또 기존 폐기물 인프라에서 재활용이 제한적이었던 생분해성 플라스틱의 실질적인 처리 가능성을 입증하는 데 주력한다.

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