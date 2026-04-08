[미·이란 2주 휴전] 호르무즈 빗장 풀리나…에너지 굶주린 세계경제에 숨통

미국과 이란이 7일(현지시간) 극적으로 2주간 휴전에 합의하면서 개전 이래 세계 경제와 에너지 수급을 옥죈 호르무즈 해협 폐쇄도 완화될 전망이다.



다만 휴전이 계속되는 동안의 일시적인 개방일뿐 미국과 이란의 협상이 불발될 경우 다시 통행이 막힐 수 있고, 이란은 종전 이후에도 어떤 방식으로든 해협에 대한 통제권을 유지하겠다는 입장이라 전쟁 이전과 같은 자유로운 통행이 다시 가능해질지 불투명하다는 관측도 제기된다.

호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스

아라비아반도와 이란 사이에 있는 호르무즈 해협은 페르시아만에 인접한 중동 산유국들이 원유와 액화천연가스(LNG)를 해상으로 수출하는 주요 경로로 중동의 에너지에 의존하는 세계 각국에는 해협의 재개방 여부가 최대 관심사였다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란이 "호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방"에 동의하는 조건으로 이란에 대한 공격을 2주간 중단한다고 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 밝혔다.



이후 압바스 아락치 이란 외무장관도 휴전 사실을 알리면서 "이란 군과의 조율을 통해, 그리고 기술적 한계에 대한 적절한 고려와 함께 2주간 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 가능할 것"이라고 엑스(X·옛 트위터)에 적었다.



이란은 지난 2월 28일 미국의 공격을 받은 직후 호르무즈 해협의 선박 통행을 통제하는 방식으로 미국에 대항했다.



군사력만으로 미국에 맞서기에는 역부족인 상황에서 해협을 통한 에너지 교역을 차단해 세계 경제를 사실상 볼모로 잡는 방식으로 미국을 압박하는 비대칭 전략이었는데 이 전략은 매우 유효했다.



중동산 에너지에 크게 의존하는 유럽과 아시아 국가 경제가 유가 급등으로 타격을 받았고, 석유를 원료로 사용하는 여러 산업의 공급망에 차질이 생겼다.



트럼프 대통령은 미국은 호르무즈를 통해 에너지를 많이 수입하지 않아 해협 폐쇄는 유럽과 아시아의 문제라고 주장했고, 트럼프 대통령이 미국의 군사적 목표만 달성하면 심지어 해협을 폐쇄된 채로 전쟁을 끝낼 수 있다는 관측도 나왔다.



그러나 결국 미국도 해협 폐쇄로 인한 세계 경제 불안으로부터 완전히 자유로울 수 없었고, 이에 트럼프 대통령도 이란과 휴전을 모색하면서 해협 재개방을 우선순위로 삼은 것으로 보인다.



이란도 그간 전쟁과 직접적인 관련이 없는 국가들에까지 큰 피해를 준 탓에 해협을 신속하게 개방해야 한다는 압박을 받아왔다.



한국을 비롯한 세계 40여개국은 지난 2일 영국 주재로 화상회의를 열어 이란에 "무조건적인 해협 재개방"을 촉구했으며, 유엔(UN) 안전보장이사회에서도 해협 내 상선 보호와 봉쇄 해제를 촉구하는 결의안이 논의되기도 했다.



이런 상황에서 이란이 발표대로 해협 통행을 허용하면, 세계 각국의 에너지 수급이 원활해질 수 있다.



이날 트럼프 대통령의 휴전 발표 이후 국제 유가는 급락세를 보였으며, 서부텍사스원유(WTI)와 브렌트유 선물 가격이 지난 2일 이후 처음으로 100달러 아래로 떨어졌다.



이란 전쟁 부담에 짓눌려있던 코스피를 비롯한 글로벌 증시도 휴전 발표에 안도하며 랠리에 돌입했다.



그러나 해협을 통한 교역이 전쟁 이전 수준으로 완전히 정상화될지는 불투명하다.



전문가들은 해협이 다시 열리더라도 그간 전쟁으로 피해를 본 석유 생산과 수출을 이전 규모로 회복하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수 있다고 관측해왔다.



게다가 이란은 선박 통행을 허용하되 "이란 군과의 조율"이라는 조건을 부과하는 등 해협을 계속 '관리'하겠다는 입장이다. 2주간의 휴전기간에도 '이란 군과의 조율' 조건이 걸림돌로 작용할 여지도 없지 않다.



이란은 해협 통과 선박에 대한 통행료 부과를 추진해왔으며, 해협 맞은편에 있는 오만과 함께 해협 통행을 관리하기 위한 규약을 논의해왔다.



이란이 미국에 제시한 종전안에는 이란과 오만이 해협을 통과하는 선박에서 통행료를 징수하고, 이 돈을 재건에 사용한다는 내용이 포함됐다고 중동 지역 당국자가 AP통신에 말했다.



해협 통행의 정상화 여부는 미국과 이란이 앞으로 진행할 종전 협상에서 결정될 전망이다.



양국은 오는 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 세부 내용을 협상하기로 했는데 그 협상이 순조로우리라는 예상은 많지 않다.



이란은 미국이 우라늄 농축 권한과 제재 해제 등 이란의 요구를 전부 수용했다고 주장했지만, 미국은 아직 합의 내용을 공개하지 않았으며, 트럼프 대통령은 이란이 제시한 종전안이 협상이 가능한 "토대"라는 입장이다.



양국이 이번 전쟁의 원인이 된 이란의 우라늄 농축 등 첨예한 현안에서 타협점을 찾지 못할 경우 휴전이 중단되고 무력 충돌이 재개되면서 이란이 해협을 다시 막을 가능성도 배제할 수 없다.



이란 최고국가안보회의는 이날 휴전 발표 이후에도 "우리의 손가락은 방아쇠 위에 있다"면서 협상이 뜻대로 진행되지 않으면 다시 싸울 수 있다고 경고했다.



호르무즈 해협은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 이라크 등 산유국이 석유와 LNG를 해상으로 수출하는 주요 관문으로 가장 협소한 지점은 폭이 54km에 불과해 이란이 손쉽게 통제할 수 있다.



국제에너지기구(IEA)에 따르면 2025년에 하루 평균 2천만 배럴의 원유와 석유제품이 호르무즈 해협을 통해 운송됐다.



이는 세계 해상 원유 교역의 약 25%에 해당하는데 이 가운데 80%는 목적지가 아시아였다.



카타르와 아랍에미리트(UAE)가 수출하는 LNG의 90% 이상이 호르무즈 해협을 통과하는데 이는 세계 LNG 교역의 19%에 달한다.

<연합>

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