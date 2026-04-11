모델료 20만원서 수십억 몸값으로…변우석이 증명한 ‘가장 비싼 영수증’

9년의 무명, 100번 넘는 낙방. 스타의 탄생은 흔히 혜성 같은 등장으로 수식되지만 변우석의 성공은 이 기나긴 ‘지연된 정산’의 시간을 거액의 자산으로 치환해내는 과정에 가깝다.

대중은 드라마 ‘선재 업고 튀어’의 화려한 단면에 환호하지만 정작 그를 지탱해온 근육은 오디션장에서 들었던 “너는 안 된다”는 서늘한 독설을 견뎌낸 맷집이다.

단돈 20만원의 모델료에 생계를 걸어야 했던 그 굴욕적인 시절을 지나 일궈낸 이 신드롬은 한 인간이 실패의 시간을 수십억원대 자산으로 환전하며 증명해낸 ‘가장 비싼 영수증’이자 정당한 소급 적용의 현장이다.

“너는 안 된다”는 비아냥을 견뎌낸 힘은 9년의 무명을 자산으로 치환하겠다는 서슬 퍼런 집념이었다. 세계일보 자료사진

변우석의 이력서에는 100번 넘는 낙방이라는 누적된 데이터가 새겨져 있다. 190.3cm의 압도적 피지컬을 가졌음에도 연기자의 문턱은 견고했다. 오디션장에서 그가 마주한 것은 스포트라이트가 아니라 비수 같은 말들이었다.

“연기하지 마라”, “4~5년 안에는 절대 안 될 것”이라는 독설은 그에게 일상적인 성적표였다. 당시 지급된 모델료 20만원은 세상이 그에게 매긴 초라한 가치였다. 그는 울지 않았다. 대신 다음 오디션장으로 향하며 자신의 가치를 증명하기 위한 무형의 자산을 축적했다.

침묵의 세월 동안 변우석은 단역과 조연을 전전하며 현장의 생리를 몸으로 익혔다. 동료 모델들이 주연급 배우로 발돋움하며 스포트라이트를 선점할 때 그는 20만원의 일당으로 하루를 설계하며 고립된 시간을 견뎠다. 런웨이 위 화려한 조명 뒤에 가려진 좁은 탈의실과 차가운 도시락은 그가 매일 마주하던 현실의 데이터였다.

이 시기를 감상적인 인내가 아닌 노동의 시간으로 정의할 때 비로소 현재의 신드롬이 설명된다. 100번 넘는 탈락은 실패의 기록이 아니라 선재라는 캐릭터를 완성하기 위해 투입된 고도의 트레이닝 비용이었던 셈이다.

런웨이 뒤 20만원의 일당은 목적지가 아닌 연기라는 본질에 닿기 위해 반드시 거쳐야 했던 정거장이었다. 유튜브 채널 ‘VARO Playlist’ 캡처

그의 무명 시절은 단순히 버티는 시간이 아니었다. 모델로서 쌓은 시각적 문법과 현장의 거친 호흡을 연기라는 그릇에 담아내는 치열한 ‘공정’의 시기였다. 당시 그를 외면했던 자본과 오디션장의 차가운 시선은 역설적으로 지금의 변우석을 가장 견고한 브랜드로 담금질하는 숫돌이 되었다.

드라마 종영 이후 변우석의 가치는 수직 상승했다. 가전과 패션을 비롯한 전 업종의 완판 행진은 이미 신드롬을 넘어선 경제 현상이다. 실제 그가 모델로 나선 특정 브랜드들의 매출이 단기간에 전년 대비 두 자릿수 이상 급성장하며 시장 점유율을 재편하는 ‘자산 전이’ 현상을 실증하고 있다.

광고계에서 변우석을 잡기 위해 제시하는 계약금은 이제 9년 전 모델료의 수천 배를 상회한다. 변우석이라는 이름 자체가 하나의 거대한 플랫폼이자 움직이는 기업이 된 것이다.

이러한 경제적 가치는 아이유라는 시장 지배적 브랜드와 결합한 파트너로 낙점되며 정점에 도달했다. 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 보여준 존재감은 그가 9년 동안 축적해온 연기 공정이 시장에서 어떤 가격으로 평가받는지를 산출하는 실시간 지표다. 아이유와의 공조는 변우석이라는 신흥 브랜드가 시장 최상단에 위치한 핵심 자산임을 증명한다.

거대 자본과의 결합은 변우석이라는 브랜드가 시장 최상단에 진입했음을 보여주는 가장 선명한 실체다. MBC ‘21세기 대군부인’ 스틸컷

결핍의 시간은 수십억원의 자산 가치로 환전된다. 대중이 그의 성공에 위화감을 느끼지 않는 이유는 그가 누리는 부가 요행이 아닌 오랜 굴욕에 대한 뒤늦은 정산임을 직감하기 때문이다.

돈을 벌기 위해서가 아니라 연기를 하기 위해 버틴 세월. 긴 터널을 지나며 깎아낸 사람 냄새 나는 연기 내공은 마침내 시대의 갈증과 만나 폭발적인 시너지를 만들어냈다. 지금 변우석이 거두고 있는 천문학적인 수익은 마땅히 지급받지 못했던 무명 수당에 대한 지연된 보상이다.

굴욕의 시절을 견디며 지켜낸 배우라는 이름은 정당한 영수증이 되어 돌아왔다. 세계일보 자료사진

성공은 단순히 부의 축적을 넘어 자신을 부정하던 세상의 평가를 스스로 뒤집는 결단으로 완성된다. 우리 사회가 버티는 노동에 대해 지불할 수 있는 가장 합당하고 값비싼 비용이라는 사회적 공증인 셈이다.

시장은 결국 세월의 밀도를 가격으로 산출한다. 변우석은 자신의 시간을 헐값에 팔지 않았고 끝내 가장 높은 단가로 정산받는 법을 스스로 증명해냈다. 수십억원의 광고 수익보다 선명하게 읽히는 것은 100번의 거절 속에서도 끝내 배우라는 이름을 지켜낸 한 남자의 집요함이다.

지루한 무명 시절이 대가를 받지 못한 채 쌓여온 미수금의 시간이었다면 지금의 성공은 그 시간의 깊이를 거대한 자본으로 바꾸어내는 가장 화려한 정산의 시작이다. 100번 넘는 낙방이라는 데이터는 그를 부정하는 증거가 아니라 그가 가진 자본의 견고함을 입증하는 강력한 담보가 되었다.

세상은 이제 변우석이라는 이름을 통해 확인한다. 가장 깊은 결핍이 가장 비싼 가치로 환전될 수 있다는 그 냉혹하고 정교한 자본주의의 법칙을 말이다.

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