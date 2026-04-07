與 “민생경제협의체 지속에 공감대”… 野 “7대 생존 사업 긍정 답변 받아” [李대통령·여야 대표 회동]

7개월 만에 재가동된 여야정 민생경제협의체를 두고 더불어민주당은 “필요할 때마다 협의체를 가동하자는 공감대가 형성됐다”며 향후 협치 가능성에 기대를 나타냈다. 국민의힘도 여야정이 한자리에 모여 논의를 시작했다는 점 자체에 긍정적인 의미를 부여했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표 등과 입장하고 있다. 연합뉴스

민주당 강준현 수석대변인은 7일 여야정 회담 및 오찬 후 국회 브리핑에서 “전반적으로 화기애애한 분위기 속 서로 입장을 확인하고 민생위기 극복을 위한 협력 필요성을 공유했다”고 밝혔다. 강 수석대변인은 이재명 대통령의 ‘이 같은 소통 자리가 자주 있으면 좋겠다’는 발언을 언급하며 “참석자들 역시 이에 공감하며 서로 의견을 충분히 나눴다”면서 “이번 간담회는 주요 현안에 이견이 존재했으나 상대 입장을 경청하고 민생이란 공통분모를 확인한 데 큰 의미가 있다”고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건’ 국정조사특별위원회 활동을 중동 전쟁 상황 등을 이유로 연기해달라고 요청한 것으로 전해졌다. 그러나 민주당 정청래 대표가 “조작기소는 국가폭력이자 중대한 범죄인 만큼 진상규명과 재발방지를 위해 반드시 추진해야 한다고 분명히 했다”고 강 수석대변인은 전했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표의 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄은 왼쪽부터 강훈식 대통령비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 연합뉴스

국민의힘도 협의체 성과를 강조했다. 최보윤 수석대변인은 브리핑을 통해 “비공개회의에서 장 대표와 송 원내대표가 국민 생존 7대 사업에 대한 자세한 설명을 하고 필요성을 강조했고 이에 대해 민주당도 긍정 검토하겠다는 답변을 받았다”며 “긍정적으로 협치가 이뤄질 것으로 기대한다”고 밝혔다. 7대 사업은 생계형 소규모 운수업자 지원, 유류세 인하, 케이패스 할인 등 민생에 밀접한 사업들로 민주당도 논의 여지가 충분히 열려 있다는 입장이다.

최 수석대변인은 ‘빈손 회담’ 평가에 대해서는 “어떻게 보느냐에 따라 다를 수 있지만 송 원내대표가 민생경제협의체를 제안했고 이를 이 대통령과 민주당이 수용하면서 이번 회담이 성사된 것 자체가 하나의 성과”라며 “추경(추가경정예산)과 관련해서도 향후 논의 결과를 지켜봐야 하는 상황인 만큼, 국회에서 논의가 끝까지 이뤄질 수 있도록 국민이 지켜봐주셔야 할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지