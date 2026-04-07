트럼프 또… “주한미군 뒀는데, 한국 우리 안 도와”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에서 유럽과 아시아 동맹국들의 도움을 받지 못했다며 다시 한국을 거론했다. 미국이 핵무기를 많이 보유한 북한 옆에 주한미군을 두는데도 필요한 때에 돕지 않았다고 불만을 또다시 언급한 것이다.



트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 연 기자회견에서 이란 전쟁에 있어 북대서양조약기구(NATO·나토)의 도움을 받지 못했다고 얘기하다가 “나토뿐만이 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국이다”라고 말했다. 트럼프 대통령은 “우리는 험지에 4만5000명의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 (북한 국무위원장) 바로 옆”이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

지난달 호르무즈해협 군함 파견 요청에 호응하지 않은 것을 지적한 것이다. 그는 지난 1일 부활절 기념 오찬 행사 연설에서도 “(한국은) 우리에게 도움이 되지 않았다. 우리가 험지에, 핵 무력 바로 옆에 4만5000명의 군인을 두고 있는데도 말이다”라고 했다. 닷새 만에 불만을 다시 표출한 것이다. 트럼프 대통령은 이번에도 약 2만8500명 규모인 주한미군을 4만5000명이라고 부풀렸다.



그는 이어 호주와 일본도 차례로 거명했다. 일본에 대해서도 미국이 5만명의 주일미군을 두고 북한으로부터 지켜주고 있다고 강조했다. 나토에 대해서는 ‘종이호랑이’라고 조롱했다. 미국을 돕지 않는 동맹국들을 차례로 성토한 트럼프 대통령은 이어 사우디아라비아와 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등 중동 우방국에 대해서는 “훌륭했다”고 치켜세웠다.



트럼프 대통령은 이날 회견에서 김 위원장을 언급했다. 그는 “어떤 (미국) 대통령이 일을 제대로 했다면 김정은은 지금 핵무기를 갖고 있지 못할 것”이라면서 “그들은 일을 제대로 하는 게 겁이 났던 것”이라고 말했다. 또 김 위원장이 자신에 대해 아주 좋은 말을 한다면서 “김 위원장이 조 바이든 전 대통령에게는 정신적으로 문제가 있는 사람이라고 하는 등 아주 못되게 굴었으나 나는 좋아한다”고 말했다.

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