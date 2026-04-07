경주시장 선거 공방 격화, 박병훈 “불법 ARS” VS 주낙영 “전혀 문제없다” [6·3의 선택]

오는 6.3 경북 경주시장 선거를 앞두고 후보 간 공방이 가열되고 있다.

박병훈 경주시장 예비후보는 6일 기자회견을 열고 주낙영 후보를 향해 불법 선거운동과 관권 개입 의혹을 제기하며 사퇴를 촉구했다.

주낙영 경주시장 후보, 박병훈 경주시장 후보.

박 후보는 “주 후보 측이 후보 본인 음성이 담긴 ARS를 대량 발송했다”며 “공직선거법 위반에 해당할 수 있는 중대한 사안”이라고 주장했다.

이어 관련 음성 파일을 확보했다며 일부를 공개했다.

또 특정 언론과의 유착을 통한 여론 조작 시도 의혹과 함께, 보조금을 받는 단체의 지지 선언 유도 및 공무원 선거 개입 의혹도 제기했다.

그는 “이는 공직자의 정치적 중립을 훼손하는 행위”라고 말했다.

주 후보 측과의 토론회에 대해서는 ‘시민 기만 토론’은 단호히 거부, 불참 입장을 밝혔다.

박 후보는 “의혹이 해소되지 않은 상황에서의 토론은 시민을 기만하는 것”이라고 했다.

이와 함께 당선 시 ‘클린정책운영신고센터’를 설치해 측근·인척 특혜를 차단하겠다는 공약도 제시했다.

주 후보의 거주 문제를 두고는 “지역에 대한 책임성과 진정성이 필요하다”고 비판했다.

이에 대해 주낙영 경주시장 예비후보는 예정됐던 기자회견을 취소하고 입장문을 통해 강하게 반박했다.

주 후보는 “선거운동은 관련 법과 선거관리위원회 기준을 준수해 진행해 왔다”며 “선거운동 방식 역시 사전에 선관위에 문의하고 안내받은 범위 내에서 이뤄졌다”고 밝혔다.

이어 “문제가 제기된 부분에 대해서는 다시 점검하고 있다”며 “오해의 소지가 있다면 즉시 보완하고 더욱 엄격히 기준을 준수하겠다”고 했다.

또 “음성문자 관련 사항도 사전에 선관위 검토를 거친 사안”이라며 위법성 의혹을 전면 부인했다.

주 후보는 “앞으로도 법과 원칙을 최우선으로 하겠다”며 “과도한 공방은 바람직하지 않다면서 논란이 아닌 정책과 비전으로 평가받겠다”고 강조했다.

한편 주 후보캠프측은 각종 단체들의 자발적인 지지 선언과 관련해서는 정당한 정치적 의사 표시를 위축시키려는 파렴치한 행태라고 지적했다.

박몽룡·이무근 주낙영 예비후보 선거대책위원회 상임위원장은 “어제 박병훈 후보가 발표한 기자회견은 정책은 실종되고 오직 상대 후보를 헐뜯기 위한 날조와 왜곡으로 점철된 구태 정치의 결정판이다"며 "우리 캠프는 박 후보가 제기한 실무적 쟁점과 악의적 허위사실을 명확히 분리해 시민들을 기만하는 흑색선전에 대해 단호하고 엄중하게 법적 책임을 물을 것"이라고 말했다.

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