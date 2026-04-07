네이버, EBS와 지식 영상 콘텐츠 구축 MOU 체결

네이버가 EBS와 손잡고 신뢰할 수 있는 지식 영상 콘텐츠를 만든다.

최수연 네이버 대표와 김유열 EBS 사장은 7일 경기 성남시에 있는 네이버 1784 사옥에서 ‘지식 영상 콘텐츠 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약을 계기로 양사는 대규모 지식·학습 영상 콘텐츠를 함께 제작한다. 건강, 금융·경제 등 실생활과 밀접한 정보성 콘텐츠부터 초·중·고교 교과과정을 반영한 학습 콘텐츠까지 폭넓게 다룰 계획이다. 다양한 지식 콘텐츠를 발굴해 지식 영상 아카이브 확장에도 나선다.

제작된 콘텐츠는 네이버 검색, 홈피드, 지식백과 등 주요 서비스에 적용된다. 최 대표는 “네이버의 AI 기술·플랫폼 역량과 EBS의 검증된 콘텐츠 제작 역량이 결합해 신뢰할 수 있는 지식 콘텐츠 생태계 확장을 이끌 것으로 기대된다”라고 말했다.

김 사장은 “AI 환각에 대한 경각심이 높아지는 시대에 EBS의 공신력 있는 영상 콘텐츠가 네이버 AI 서비스를 통해 올바르게 활용돼 신뢰할 수 있는 디지털 환경 조성에 기여하도록 노력하겠다”고 했다.

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