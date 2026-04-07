페라리코리아, 첫 트랙 시승 행사 개최…150여명 참여

페라리코리아가 지난 4일부터 5일까지 강원 인제 스피디움에서 고객 대상 트랙 주행 프로그램 '에스페리엔자 페라리'를 열었다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 페라리코리아 설립 이후 처음으로 진행된 트랙 이벤트다.

페라리코리아 제공

행사에는 약 150명의 고객이 참여해 최신 모델을 직접 체험했다. 참가자들은 전문 인스트럭터의 1대 1 지도를 받으며 트랙 주행을 통해 차량 성능을 경험했다.

이번 프로그램에서는 '12칠린드리', '아말피', '849 테스타로사' 등 최신 라인업 3종이 제공됐다. 특히 페라리 역사상 가장 강력한 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델인 849 테스타로사는 최고출력 1050마력의 성능으로 관심을 모았다.

현장에는 고객 맞춤형 차량 구성이 가능한 컨피규레이터 존과 휴식 공간, 바 등으로 구성된 페라리 라운지도 마련됐다. 해당 라운지는 향후 1년간 상시 운영될 예정이다.

페라리코리아는 이번 행사를 시작으로 연내 세 차례 고객 초청 트랙 시승 이벤트를 추가로 개최할 계획이다.

<뉴스1>

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