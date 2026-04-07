모니터서 고개 돌리면 백두대간… 일과 쉼, 둘 다 잡는 워케이션

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 ‘숲속 로그인 국립백두대간수목원 워케이션’ 참여자를 상시 모집한다고 7일 밝혔다. 자연 속에서 일과 휴식을 동시에 경험할 수 있는 체류형 프로그램이다.

최근 늘어나는 워케이션(휴가지 원격근무) 트렌드에 맞춰 백두대간 숲 환경에서 업무와 힐링을 함께 누릴 수 있도록 기획했다.

참여자는 4월부터 11월까지 8개월간 국립백두대간수목원 연수시설을 이용할 수 있다.

업무 수행이 가능한 환경과 함께 숲 해먹 체험 등 다양한 자연기반 힐링 콘텐츠 경험이 가능하다. 여기에 국립백두대간수목원 자유관람과 세미나실 이용이 가능해 업무 집중도와 휴식 만족도를 동시에 높일 수 있다.

이번 프로그램은 2박3일부터 최대 3박4일까지 이용할 수 있다. 숙박료는 정상가 대비 50% 할인된 금액으로 부담 없이 참여할 수 있다.

참여자에게는 웰컴키트 제공과 경북에서 이용 가능한 교통 바우처 3만원을 지원한다. 여행자 보험도 국립백두대간수목원에서 가입을 지원해 안전한 체류 환경을 제공하기로 했다. 참여 신청과 문의는 국립백두대간수목원 누리집에서 확인할 수 있다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “숲속 로그인 워케이션은 바쁜 일상에서 벗어나 자연 속에서 재충전할 수 있는 특별한 기회”라며 “참여자가 보다 안전하고 편안하게 프로그램을 이용할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

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