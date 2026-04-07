방탄소년단 '스윔', 빌보드 핫100 2위…'디지털 송 세일즈'는 여전히 1위

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑(arirang)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 2주 연속 톱2를 유지했다.

6일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단이 3년9개월 만인 지난달 20일 발매한 완전체 앨범 '아리랑'의 타이틀곡 '스윔'은 11일자 '핫100' 2위를 차지했다.

그룹 방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

지난 주 해당 차트 1위로 데뷔한 '스윔'은 미국 컨트리스타 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'가 정상을 탈환하면서 한 계단 내려왔다. 다만 디지털 송 세일즈 차트에서는 2주 연속 1위(6만7000건 판매)를 지키고 있다.

'스윔'은 방탄소년단의 '핫100' 7번째 1위 곡이기도 하다. 리더 RM이 작사 전반을 책임진 곡으로, 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 계속해서 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래했다.

앨범 '아리랑'은 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 2주째 1위를 기록 중이다. 방시혁 하이브 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이 앨범은 팀의 정체성과 삶을 살아가며 마주한 보편적인 감정을 깊이 있게 다뤘다.

앞서 방탄소년단은 '아리랑'과 '스윔'으로 지난 주 두 메인 차트 데뷔 즉시 정상에 직행하는 기염을 토하게 됐다. '아리랑'은 방탄소년단의 '빌보드 200' 일곱 번째 1위 앨범이기도 하다. '빌보드 200' 2주 연속 기록은 K-팝 처음이다.

이와 별개로 글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST인 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'은 이번 주 '핫100'에서 지난 주보다 1계단 하락한 7위에 걸렸다.

앞서 '골든'은 해당 차트에서 통산 8주 1위에 올랐다. 이번 주까지 해당 차트엔 41주째 머물렀다. '골든'은 지난 15일 열린 '제 98회 아카데미 시상

<뉴시스>

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