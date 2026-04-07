"안 먹어도 살쪄"…기안84 고민, 이유 있었다

방송인 기안84가 체중 변화에 대한 고민을 털어놓으며 공감을 불러일으켰다.
기안84는 유튜브 채널 '인생84'에 공개된 영상 '강남 이상화 부부의 일본 생활'에서 식사 도중 "자꾸 배가 나온다. 많이 안 먹어도 살이 찐다"고 말했다. 이어 기름진 음식을 먹은 뒤에는 러닝을 해야겠다는 생각이 든다며, 꾸준히 운동을 하고 있음에도 체형 변화가 느껴진다고 밝혔다.
특히 그는 "쉴 때는 내 몸이 칼로리를 안 쓰는 느낌"이라며, 휴식 시 에너지 소비가 줄어든 것 같다고 표현했다. 과거에는 운동만으로 체중 조절이 가능했다면, 최근에는 같은 생활 패턴에서도 살이 쉽게 붙는다는 것이다.
영상에 함께 출연한 이상화는 꾸준한 운동 습관의 중요성을 강조했다. 그는 은퇴 이후에도 이틀에 한 번꼴로 유산소 운동을 이어가고 있다고 밝히며, 일정한 루틴이 체형 유지에 영향을 준다고 설명했다.
이 같은 변화는 나이에 따른 신체 변화와 무관하지 않다는 분석이 나온다. 일반적으로 나이가 들수록 근육량이 줄고, 기초대사량이 감소하면서 같은 양을 먹어도 체지방이 더 쉽게 쌓이는 구조로 바뀐다.
운동 방식 역시 영향을 미친다. 러닝과 같은 유산소 운동은 칼로리 소모에는 효과적이지만, 근육 유지에는 한계가 있다. 이 때문에 근력 운동을 병행하지 않을 경우 대사량이 줄어들어 체중 증가로 이어질 수 있다.
생활 습관도 중요한 변수다. 장시간 앉아 있는 생활이나 간편식 위주의 식습관은 활동량 감소와 맞물려 체중 증가를 유도할 수 있다. 전문가들은 식단 조절과 함께 근력 운동, 일상 속 활동량을 함께 관리하는 것이 필요하다고 조언한다.
<뉴시스>
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