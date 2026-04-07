한남대 “고속철, 캠퍼스 관통 땐 안전 우려”

경부고속철도 철로 직선화 사업이 대학 캠퍼스를 관통하는 노선으로 추진되면서 학내 구성원들의 반발이 커지고 있다.



6일 한남대학교 등에 따르면 국가철도공단은 지난해 9월 경부고속철도 대전북연결선 공사 재개 계획을 고시했다. 2022년 한국철도공사(코레일)의 요청으로 사업이 잠정 중단된 지 3년 만이다.



대전북연결선 사업은 대전 시내를 통과하는 지상 경부고속선을 경부선 하부로 지하화하고 곡선 구간을 직선화해 안전성을 개선하는 것이 골자다. 이 사업 구간에 한남대 캠퍼스 일부와 학내 첨단산업단지인 캠퍼스혁신파크(162㎡), 외곽 담장 등 1264㎡(약 383평) 규모의 부지가 포함됐다.



대학 측은 “이번 사업은 학교 종합운동장 일부 구간과 레슬링장·테니스장·재활용 분리장 등을 철거하고 지하 구간 약 190m와 개착 구간 310m 등 총 500m 구간이 캠퍼스를 통과하도록 설계됐다”며 “지하 통과 구간의 깊이가 4~12m로 얕아 하루 수차례 고속열차가 운행될 경우 상당한 소음과 진동이 우려된다”고 지적했다.



이어 “코레일이 터널 출입구 경사 등 안전성 문제를 제기해 사업이 중단됐는데도 공단이 대학과 충분한 협의 없이 공사 재개를 고시했다”먼서 “대학 부지를 침범하지 않는 설계 변경과 안전 대책 마련을 요구했지만 받아들여지지 않은 채 공사가 일방적으로 추진되고 있다”고 주장했다.



대학 측은 교직원과 학생을 대상으로 공사 반대 서명운동을 받아 국민권익위원회와 청와대 신문고 등에 민원을 제기했다. 이날 대학은 주민들을 대상으로 마련한 공청회에서 공사로 인한 안전·소음 문제 등을 설명했다.



국가철도공단은 “대전북연결선 사업은 코레일의 요구로 시작한 것으로 2022년 사업 중단은 안전 문제 때문이 아니라 열차 운행을 유지한 채 공사를 진행하기 위한 재설계 과정이었다”며 “지난해 9월 고시 이전에도 한남대와 시공사 간 여러 차례 협의를 진행했다”고 했다. 이어 “갈등의 핵심은 한남대가 보상 범위에 포함되지 않는 시설물(종합운동장 하부 공간)에 대해 약 500평 규모의 대체 건물 신축을 요구하고 있는 데 있다”면서도 “공사 과정에서 환경영향평가를 진행해 학교에 피해가 발생하지 않도록 대책을 마련하겠다”고 덧붙였다.

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