수원 간 鄭 “추경으로 경기회복”… 인천 간 張 “천원주택 전국 확대” [6·3 지방선거]

“경기도가 살아야 대한민국이 잘 산다.”(더불어민주당 정청래 대표) “인천이 세계로 도약하는 새로운 길을 열겠다.”(국민의힘 장동혁 대표)

예비후보들과 셀카타임 더불어민주당 정청래 대표(앞줄 가운데)가 6일 경기 수원 현장 최고위원회의 뒤 수원시 팔달구 못골시장을 경기도지사 예비후보와 방문해 상인과 함께 셀카를 찍고 있다. 정 대표를 중심으로 시계방향으로 추미애·한준호·김동연 예비후보. 수원=뉴스1

여야 지도부가 6일 6·3 지방선거 최대 표밭인 경기·인천 등 수도권을 나란히 돌며 민심 선점에 나섰다. 중동 사태 여파로 고유가·고물가·고환율 ‘3고’ 현상이 서민 경제를 위협하는 가운데 집권 여당인 민주당은 추가경정예산(추경)안 편성을 통한 경기 회복을 전면에 내세운 민생 행보에 집중했다. 국민의힘은 지난해 11월 이후 약 5개월 만에 현장 최고위원회를 열고 인천 지역 숙원사업을 앞세워 표심 공략에 나섰다.

민주당 정 대표는 이날 경기 수원에서 열린 현장 최고위에서 “경기도는 대한민국 축소판이라 할 정도로 대한민국의 많은 부분, 요소 그리고 문제까지도 응축된 곳”이라며 “따라서 경기도를 우리가 반드시 승리하여 국가 정상화에 기여해야겠다”고 강조했다. 한병도 원내대표 역시 “수원과 용인~평택을 잇는 ‘반도체 메가 클러스터’가 완결형 생태계로 완성될 수 있도록 당 차원의 지원을 아끼지 않겠다”며 “도민의 삶과 직결된 교통과 주거 문제도 책임지고 해결하겠다”고 했다.

정 대표는 최고위 직후 수원시 못골시장에서 상인회장을 만나 “‘경제 산소호흡기’ 같은 긴급 추경을 편성해 민생지원금을 빨리 통과시킬 것”이라며 신속한 추경안 처리를 거듭 약속했다. 이날 정 대표는 파란색 장바구니를 들고 채소·육류 등을 한가득 구매하며 시민들과 대화를 나누고 기념촬영을 하는 등 소통에 나섰다.

현장엔 민주당 경기도지사 예비후보들도 함께했다. ‘실용주의’ 노선을 견지한 한준호 후보는 “서민들의 애환들을 정책으로 잘 담아내도록 하겠다”고 약속했다. ‘위기 돌파 리더십’을 강조한 추미애 후보는 “위기에 취약한 쪽이 소상공인 또는 전통시장”이라며 “이번 긴급 전쟁 추경이야말로 소방수 역할을 해야 한다”고 강조했다. ‘이재명정부 제1의 동반자’를 내세운 김동연 후보는 “당과 함께 민주당의 가치인 서민, 어려우신 분들, 소상공인, 자영업자의 삶을 보듬고 민생을 살리는 데 최선을 다하겠다”고 했다.

한편 공천 불복과 가처분 신청이 잇따르는 가운데 민주당은 조승래 사무총장 명의의 공문을 각 시·도당에 보내 경선심사 결과에 대한 가처분 신청을 공천 불복행위로 간주하겠다는 방침을 밝혔다. 아울러 경선 재심 과정에서 허위 주장을 할 경우에도 해당행위 및 공천 불복행위로 간주하겠다는 방침이다.

주택정책 현장 보고 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 6일 인천 현장 최고위원회의를 개최한 뒤 인천 계양구 ‘천원주택’을 찾아 현황보고를 받고 있다. 천원주택은 유정복 인천시장의 주요 성과로, 장 대표는 이를 홍보하며 유 시장 지원유세 및 인천 민심 잡기에 나섰다.

인천=뉴시스

당 윤리심판원은 성추행 의혹을 받는 장경태 의원에 대해 이날 제명에 해당하는 징계를 의결했다. 한동수 윤리심판원장은 “징계 절차 개시 후에 심사를 종료하기 전 징계 회피 목적으로 탈당한 경우 제명에 해당하는 징계를 처분한다”며 “탈당원 명부에 사무총장이 징계 회피를 목적으로 탈당한 자라고 기재한다”고 설명했다. 장 의원은 이미 탈당했으나 당규 18·19조에 따라 이번 처분은 제명과 동일한 효과를 가진다.

국민의힘은 이날 인천에서 현장 최고위를 열고 유정복 인천시장 지원유세에 나섰다. 장 대표는 “인천이 인구 위기 반전을 이룬 토대는 바로 천원주택”이라며 “1000가구 지원에 드는 예산은 36억원에 불과하다. 최고의 가성비를 자랑하는 저출생 대책”이라고 강조했다. 천원주택은 지역 무주택 신혼부부, 신생아 가구 등에 하루 임대료 1000원에 임대주택을 제공하는 사업으로, 유 시장의 주요 성과로 꼽힌다. 이외에도 장 대표는 △경제자유구역 확대 △지하철 9호선-공항철도 직결 및 5호선 김포·검단 연장 △제5차 국가철도망 구축 계획에 GTX-D 노선 포함 등 공약을 제시했다.

국민의힘이 현장 최고위를 연 것은 지난해 11월 충북 이후 약 5개월 만이다. 지도부는 공천 절차가 마무리된 지역을 중심으로 지역별 맞춤공약을 통해 유세 지원에 나선다는 계획이다. 중앙선거관리위원회의 규정에 따라 아직 후보등록을 하지 않은 유 시장은 이날 현장에 참석하지 않았다.

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