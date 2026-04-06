살아서는 못 나온다… 괴담 저수지 미스테리

한번 발을 들이면 살아서는 빠져나올 수 없다는 기이한 소문이 끊이지 않는 저수지, ‘살목지’. 낚시꾼들의 잇따른 사망 사고가 이어진 가운데, 살목지 로드뷰 사진에는 사람 얼굴 같은 형상이 찍힌다. 이 미스터리한 장소를 배경으로 한 공포 영화 ‘살목지’가 8일 개봉한다.



영화는 로드뷰 재촬영을 위해 살목지에 도착한 PD 수인(김혜윤)과 일행의 이야기를 그린다. 이상 현상이 연쇄적으로 발생하고, 한동안 연락이 끊겼던 수인의 회사 선배 교식(김준한)이 갑작스럽게 나타나면서 사건은 긴장감 있게 전개된다. ‘살목지’는 괴담 마니아들 사이에서 귀신이 나오는 심령 스폿으로 알려진 실제 장소다. MBC ‘심야괴담회’에 소개되어 이미 많은 관심을 모았다.

영화 ‘살목지’ 한 장면. 쇼박스 제공

수인은 공포스러운 상황에서 비명을 내지르는 전형적인 ‘스크림 퀸’이 아니다. 긴박한 상황에서도 흥분하지 않고 일행을 이끄는 절제된 내면형 호러 히로인으로 등장한다.



2일 서울 종로구 한 카페에서 만난 김혜윤은 “수인은 공포 상황에서도 책임감 있게 행동하는 인물”이라며 “감독님(이상민 감독)이 큰 소리나 큰 액팅보다 섬세한 눈빛을 주문하셨다”고 전했다. 이어 “수인은 첫 장면부터 모종의 사건으로 죄책감에 시달리며 스트레스가 큰 상태”라며 “생기가 없고 찌든 느낌을 표현하려 했다”고 덧붙였다.



영화 속에는 소원을 비는 돌탑과 사람을 홀리는 물귀신 등 한국 공포 영화 특유 요소가 살아 있다. 김혜윤은 스릴러와 공포 장르의 애호가로, 대학(건국대 연극영화과) 졸업 작품으로 단편 스릴러 작품을 찍기도 했다. 그는 “영화를 보는 동안 쌓인 긴장감과 궁금증이 최종적으로 해소될 때 느끼는 쾌감이 공포 장르의 매력”이라고 설명했다. 첫 공포 영화 도전작인 ‘살목지’에 대해 “내가 출연했지만, 극장에서 보고 정말 무서웠다”며 “예고편에도 나오는 물수제비 장면에서 특히 너무 놀랐다”고 말했다. 그가 평가한 ‘살목지’의 공포지수는 10점 만점에 9.5. 그는 “공포영화를 잘 못 보는 팬들이 ‘눈을 가리고라도 보겠다’고 해주실 때 너무 감사하다”고 웃었다.



2018년 드라마 ‘스카이캐슬’로 얼굴을 알린 김혜윤은 이후 드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’, ‘어쩌다 발견한 하루’ 등에서 밝고 사랑스러운 이미지로 사랑받았다. 전 세계적 인기를 누린 드라마 ‘선재 업고 튀어’로 ‘로코퀸’이라는 별명을 얻은 그는 이번 작품으로 ‘호러퀸’에 도전한다. 그는 “학생 때 친구들과 공포영화를 보며 소리 지르고, 서로의 놀라는 모습을 보며 웃던 좋은 기억이 있다”며 “‘살목지’는 극장에서 여러 관객과 호흡하며 함께 공포를 즐길 수 있는 영화”라고 강조했다. 이어 “‘호러퀸’이라는 별명이 생긴다면 너무 감사하고 영광일 것 같다”고 말했다.

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