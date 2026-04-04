신현송, 재산 82억 다주택자…강남 아파트·종로 오피스텔 보유

신현송 한국은행 총재 후보자가 본인과 배우자, 장남 명의 재산 총 82억4102만원을 신고했다.

4일 신 후보자의 인사청문요청안에 따르면 신 후보자는 본인 명의로 15억900만원 상당의 서울 강남구 언주로 동현아파트(84.92㎡), 부부 공동 명의 18억원 상당 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔(198.108㎡)을 보유했다. 아파트는 2014년 7월, 오피스텔은 2024년 7월 각각 매수해 현재까지 보유해왔다.

신현송 한국은행 총재 후보자. 뉴시스

신 후보자는 본인 명의로 국내외 은행과 증권 계좌 등에 예금 23억6793만원을 보유했다. 삼성전자 44주, LG에너지솔루션 1주 등 915만원 상당 주식과 영국 국채 3억208만원(15만파운드)어치도 갖고 있다.

예금으로 분류된 유가증권은 3억382만원 상당 ‘SOL 코리아 밸류업TR’ 상장지수펀드(ETF)도 보유하고 있었다. 정부의 ‘기업 밸류업’(기업가치 제고) 정책에 투자한 셈이다.

또 배우자 명의 2억8494만원 상당 미국 일리노이주 소재 아파트와 예금 18억5692만원, 장남 명의 2861만원 상당 주식과 8239만원 상당 예금을 각각 신고했다. 신 후보자 모친은 재산공개 고지를 거부했고, 결혼한 장녀는 등록에서 제외됐다.

신 후보자 배우자는 미국 국적, 1996년생인 장남은 영국 국적이다. 장남은 만 18세 이전 국적 이탈을 하며 병역을 이행하지 않았다.

한은 관계자는 “신 후보자가 국내 오피스텔을 매물로 내놓은 상태”라며 “미국 아파트도 정리할 계획”이라고 밝혔다.

신 후보자는 앞서 2010년 대통령실 국제경제보좌관으로 재직하던 당시 재산공개 때 22억2351만원을 신고했다. 16년 만에 재산이 4배 가까이 증가한 것이다.

신 후보자는 영국에서 고교를 졸업하고 귀국해 1979년 육군에 입대, 한미연합군사령부에서 영문 타자 특기병으로 병장 만기 제대했다. 이후 영국으로 돌아가 옥스퍼드대 철학·정치·경제학 학사와 경제학 석·박사를 취득한 뒤 옥스퍼드대, 사우샘프턴대, 런던정치경제대(LSE)와 미국 프린스턴대 등에서 경제학과 교수를 지냈다.

영국 중앙은행 자문역, 국제통화기금(IMF) 상주 연구자, 미국 뉴욕연방준비은행 금융자문위원 등으로 활동했으며 이명박 정부 때인 2010년 1∼11월 대통령실 국제경제보좌관으로 근무했다.

2014년부터 국제결제은행(BIS) 경제보좌관 겸 조사국장으로 일했고, 지난해 BIS 통화경제국장으로 승진했다. 정년 퇴임을 5개월 앞두고 한은 총재 후보자로 내정됐다.

이재명 대통령은 인사청문요청 사유서에서 “(신 후보자는) 국내외 금융·경제 상황에 대한 뛰어난 통찰과 통화정책 등 거시경제정책 전반에 대한 이해, 그리고 탁월한 국제감각 등을 모두 갖추고 있다”고 말했다.

국회는 인사청문요청안을 접수한 날부터 20일 이내에 청문 절차를 마쳐야 한다. 국회 재정경제기획위원회는 아직 청문회 날짜를 정하지 않았다. 이창용 현 한은 총재 임기가 이달 20일까지인 점을 고려하면 늦어도 이달 셋째 주 중 청문회가 열릴 전망이다.

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