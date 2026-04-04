송일국 "삼둥이, 사춘기 세게 왔다…하루하루 기도하며 살아"

송일국이 '삼둥이' 민국이의 뜻밖의 근황을 공개했다. KBS '불후의 명곡' 제공

송일국이 ‘삼둥이’ 민국이의 뜻밖의 근황을 공개했다.

4일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’은 ‘불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부’로 꾸며져, 앨범 또는 음원을 정식 발매한 연예계 만능 엔터테이너들이 출연한다.

송일국은 “방송에서 정식으로 노래를 부르는 것이 처음”이라며 긴장감을 드러냈다. 이와 함께 송일국은 “사실 아내가 법원 밴드부 회장이고, 사실 민국이는 작곡 공부를 준비 중”이라고 ‘음악 가족 DNA’를 공개했다.

그는 “민국이한테 ‘불후’에 나간다고 하니 ‘네? 아빠가요?’ 하며 코웃음을 치더라”라며 쓴웃음을 지어 웃음을 자아냈다.

사춘기가 세게 온 삼둥이. KBS '불후의 명곡' 제공

이어 ‘삼둥이’의 사춘기 근황이 초미의 관심사로 떠올랐다. 이찬원이 “지금 사춘기 세게 올 때 아니냐”라며 호기심에 찬 질문을 건네자, 송일국은 “지금 세다. 하루하루 기도하면서 살고 있다”라는 의미심장한 대답을 해 스튜디오에 웃음을 선사했다.

또 송일국은 “엄마가 법원에서 일해도 사춘기가 오냐”라는 질문에 “사춘기 반항이 엄마한텐 안 간다. 다 나한테 와서 힘든 것”이라며 설움을 토해냈다. 이에 김준현이 “사춘기 때는 아빠가 방송에서 자기들 이야기하는 것도 별로 안 좋아할 거다”라고 말하자, 후환이 두려워진 송일국은 대뜸 카메라를 보며 “얘들아, 이해해 줘. 먹고살아야 해”라고 애원해 주위 모두를 포복절도하게 만들었다.

한편, 송일국은 무대에 오르면서 전혀 다른 분위기를 풍겼다. 조용필의 ‘꿈’을 선곡해 오만석과 함께 무대에 오른 송일국은 ‘헤이그 특사 파견 120주년’의 의미를 더해, 가슴 벅찬 감동과 여운의 무대를 꾸밀 예정이다.

무대 위에서 노래하는 아티스트의 모습과 집 안에서의 아버지의 모습 사이에서, 송일국이 보여줄 다양한 면모에 관심이 집중된다.

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