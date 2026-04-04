트럼프, 1조5000억달러 ‘역대 최대’ 美국방예산 추진

도널드 트럼프 미국 대통령이 역대 최대 규모인 1조5000억달러(약 2264조원)의 내년도 국방 예산안을 마련했다.

뉴욕타임스 등에 따르면 백악관은 3일(현지시간) 의회 승인을 요청할 약 1조5000억달러 규모의 2027회계연도(2026년 10월∼2027년 9월) 국방비 예산안 개요를 공개했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

이는 현 2026회계연도 국방 예산보다 약 40% 증가한 규모다. 미 언론들은 2차 세계대전 이후 최대 수준의 증액 시도라고 평가했다.

백악관은 이 가운데 1조1000억달러는 통상적인 정부 예산 편성 절차를 통해 반영하고, 나머지 3500억달러는 별도 입법을 통해 재원을 마련할 것을 의회에 요청할 계획이다.

백악관은 골든돔 미사일 방어 체계와 ‘트럼프급’ 전함 도입 등 군사 시설 투자에 예산을 우선적으로 사용하겠다는 구상이다.

백악관은 이번 국방비 증액 요청에 대해 “현재의 글로벌 위협 환경을 인식하고 우리 군의 전투 준비 태세와 전투력을 회복하기 위한 수준”이라고 설명했다.

아울러 백악관은 내년도 국방 예산안과 별개로 이란전 추가 자금 조달을 위한 예산안을 별도로 요청할 가능성도 있는 것으로 전해졌다. 백악관은 이번 국방비 증액안과 함께 기후·주택·교육 프로그램 일부 폐지 등을 통한 730억달러 규모 국내 예산 삭감도 추진할 예정이다. 이와 함께 국경 단속 및 대규모 불법 이민자 추방을 지원하기 위한 예산 증액을 의회에 요청할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지