주말 ‘벚꽃 나들이’ 어쩌나…대부분 지역 흐리고 비 [내일날씨]

토요일인 4일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 특히 제주와 남부 지역을 중심으로 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아질 전망이다.

서울시청 인근에서 시민이 우산을 쓰고 지나가고 있다. 뉴시스

3일 기상청에 따르면 이날 밤부터 4일 낮 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 특히 전남권과 경남권, 제주도를 중심으로 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

비는 낮에 대부분 그치겠으나 강원내륙·산지와 충북은 늦은 오후까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △제주도 30~100㎜(산지 150㎜ 이상) △부산·울산·경남남해안, 전남동부남해안 30~80㎜ △광주·전남, 경북동해안 등 20~60㎜ △수도권·충청권 등 10~40㎜ △서울·인천·경기북부 5~20㎜ 등이다. 특히 전남동부남해안과 부산·울산경남남해안, 제주도 등에서는 새벽부터 아침 사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내릴 것으로 예상된다. 제주도에는 호우특보가 내려질 가능성도 있다.

아침 최저기온은 8~13도, 낮 최고기온은 13~21도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 11도, 인천 11도, 수원 11도, 춘천 9도, 강릉 11도, 청주 11도, 대전 11도, 전주 13도, 광주 13도, 대구 12도, 부산 14도, 제주 13도다.

낮 최고기온은 서울 17도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 18도, 강릉 15도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 15도, 광주 16도, 대구 19도, 부산 19도, 제주 15도다.

미세먼지 농도는 ‘보통’~‘좋음’ 수준을 보일 전망이다.

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