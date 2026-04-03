엠브레인 이지서베이, 스타트업 대상 ‘250만 원 상당 리서치 지원 프로젝트’ 실시

사진=엠브레인 제공

리서치 및 데이터 테크 기업 마크로밀 엠브레인이 자사의 리서치 솔루션 ‘이지서베이(EZsurvey)’를 활용해 창업 7년 이내 스타트업을 대상으로 대규모 시장조사 지원 프로젝트를 실시한다고 밝혔다.

‘DATA FIRST, SCALE FAST!’라는 슬로건 아래 진행되는 이번 프로젝트는 초기 스타트업이 감이나 추정에 의존하지 않고, 데이터를 기반으로 비즈니스 전략을 수립할 수 있도록 지원하기 위해 기획됐다. 통상적으로 스타트업은 타깃 고객 설정이나 시장 반응 검증을 위해 리서치가 필수적이지만, 짧게는 수 주에서 길게는 한 달 이상 소요되는 기존 조사 방식은 시간과 비용 측면에서 부담으로 작용해 왔다.

엠브레인은 이러한 스타트업의 부담을 완화하기 위해 리서치 비용 지원 프로그램을 마련했다. 심사를 거쳐 최종 선정된 5개 기업에는 고객 및 시장 인사이트 도출을 위한 250만 원 상당의 이지서베이 리서치 서비스가 전액 무상으로 제공된다. 아울러 지원서를 제출한 모든 기업(선정 기업 제외)에게는 이지서베이 30% 할인권과 함께 비즈니스 성장을 위한 웨비나 초청 기회가 제공된다.

모집 기간은 이달 2일부터 30일까지이며, 이지서베이 공식 홈페이지를 통해 온라인 신청서를 제출하면 된다. 최종 결과는 5월 11일 개별 안내될 예정이다. 심사는 각 기업의 핵심 비즈니스 모델(BM), 현재 직면한 과제, 리서치 희망 주제 및 결과 활용 계획 등을 종합적으로 검토해 진행된다. 이에 따라 지원 기업은 신청 전 관련 내용을 구체화하는 것이 권장된다.

이번 지원 사업에 활용되는 ‘이지서베이’는 조사 설계부터 결과 분석까지 원스톱으로 지원하는 시스템 기반 리서치 서비스다. 엠브레인의 분석 솔루션과 패널 인프라를 결합해 조사 조건에 따라 최대 48시간 이내 결과 확인이 가능하다. 또한 조사 완료 후 별도의 보고서를 기다릴 필요 없이, 서비스 내 대시보드를 통해 주요 지표가 시각화된 결과를 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 리서치 결과를 즉시 실무에 활용할 수 있는 형태로 제공한다.

엠브레인 최인수 대표는 “빠른 의사결정이 경쟁력이 되는 시대에 시간과 비용의 장벽 때문에 조사를 망설이던 기업들에게 이지서베이가 현실적인 대안이 될 것”이라며, “이번 프로젝트를 통해 이지서베이가 기업의 판단 속도를 한 단계 끌어올리는 도구가 되길 기대한다”고 전했다.

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