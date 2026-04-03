"BTS도 군대 나왔다"…연예인 병역 비리에 대만 '분노'

대만 연예계가 잇따른 병역 기피 스캔들로 거센 비난 직면한 가운데, 현지 여론이 한국의 방탄소년단(BTS) 사례를 언급하며 자국 아티스트들의 각성을 촉구하고 나섰다.

1일 TVBS와 타이페이타임스 등 대만 현지 매체 보도에 따르면, 대만의 유명 가수 겸 배우 추성이(36)가 병역법 위반 혐의로 전격 체포됐다. 추성이는 병역 면제를 목적으로 브로커에게 약 30만~40만 대만달러(한화 약 1400만~1900만원)를 건네고 고혈압 관련 의료 증명서를 위조한 혐의를 받고 있다. 그는 경찰 조사 과정에서 해당 혐의를 시인한 것으로 알려졌다.

이번 사건은 지난해부터 이어진 대규모 병역 비리 수사의 연장선상에 있다. 앞서 대만 검찰은 지난해 6월 배우 왕다루를 포함한 연예인 9명과 셰프, 의사 등 전문직 종사자 등 총 28명을 병역 방해 및 문서 위조 혐의로 기소한 바 있다. 신베이 검찰과 경찰은 최근 단속을 통해 추성이를 포함한 10여 명을 추가로 검거하며 수사망을 넓히고 있다.

대만 언론은 자국 연예인들의 탈법 행위를 한국 K-팝 스타들의 행보와 비교하며 강도 높게 비판했다. 특히 세계적인 영향력을 가진 BTS 멤버들이 전원 현역으로 복무를 마친 점을 집중 조명했다. 현지 매체들은 "세계 최정상의 BTS도 국방의 의무를 다했다"며 "한국 연예계의 책임감을 배워야 한다"는 누리꾼들의 반응을 비중 있게 다뤘다.

특히 BTS가 군 복무 이후 발표한 정규 5집 '아리랑'과 타이틀곡 '스윔'으로 빌보드 메인 차트 1위를 석권하는 등 공백기 이후에도 독보적인 위상을 입증하자, 대만 내에서는 "성실한 병역 이행이 오히려 아티스트의 가치를 높인다"는 목소리가 힘을 얻고 있다.

한편 BTS는 지난 2022년 12월 진의 입대를 시작으로 지난해 6월 멤버 전원이 전역 및 소집 해제를 마쳤다. 복무를 마친 이들은 최근 완전체 활동을 재개하며 전 세계 음악 시장에서 기록적인 성적을 거두고 있다.

<뉴시스>

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