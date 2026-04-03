중동발 자재난 대비…국토부, 건설현장 비상경제 TF 가동

국토교통부가 중동 정세 불안에 대한 건설자재 수급 차질에 대응하기 위해 ‘건설현장 비상경제 TF’를 가동한다고 3일 밝혔다.

김이탁 국토부 제1차관을 단장으로 하는 이번 TF는 ‘중동전쟁 기업 애로 해소 지원센터’를 확대 개편한 것이다. 건설자재 재고와 입·출고량 등을 상시 모니터링하고 수급 불안에 선제 대응하는 역할을 맡는다.

김윤덕 국토교통부 장관. 연합뉴스

관리 대상은 시멘트와 아스팔트, 창호·단열재 등 건설 주요 자재와 페인트·실란트·접착제 등 석유 화학 기반 자재까지 포함된다.

국토부는 대한건설협회와 대한전문건설협회·한국주택협회·대한주택건설협회·대한건축사협회에 상시 신고센터를 설치해 현장 애로사항을 접수하고, 규제 개선이 필요한 사안은 관계부처 협의를 거쳐 신속하게 조치할 계획이다. 또 자재 수급 차질이 건설산업 전반에 미치는 영향을 분석해 대응 방안도 마련한다. 아울러 매점매석이나 담합 등 시장 교란 행위에 대해서는 현장 점검을 통해 엄정 대응하고, 허위 정보 유포에도 적극 대응할 방침이다.

김윤덕 국토부 장관은 “건설자재 수급 차질은 국가 경제와 주거 안정에 직결되는 문제인 만큼, 정부와 업계가 함께 대응해 이번 위기를 극복할 수 있도록 노력할 것”이라며 “건설현장에서 수급 차질이나 가격 급등 등 모든 상황에 선제적으로 대응하는 한편, 전국 건설현장에서 접수되는 수급 리스크를 해소하기 위해 관계부처와 힘을 모아 필요한 조치를 신속히 추진해나갈 것”이라고 말했다.

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