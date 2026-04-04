대한항공, 프랑스 엑소트레일과 ‘우주 택배’ 사업 맞손

대한항공이 우주 궤도 수송선(OTV·Orbit Transfer Vehicle) 사업에 본격 진출한다.

대한항공은 3일 프랑스 우주 기업 엑소트레일과 우주 궤도수송선 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

사진은 업무협약 서명식에 참여한 김경남 대한항공 항공기술연구원장(왼쪽)과 장 뤽 마리아(Jean-Luc Maria) 엑소트레일(Exotrail) 대표(오른쪽)가 기념사진을 촬영하는 모습.

양사는 이번 협약을 통해 저궤도(LEO) 위성 수송과 페이로드 호스팅, 다중 궤도 위성 배치, 위성 수명 연장 및 연료 보급 등 고부가가치 우주 서비스 분야에서 협력하기로 했다. 특히 공동 워킹그룹을 구성해 발사 계획과 비용 구조 최적화 등 실무 협의에도 착수할 예정이다.

OTV는 대형 우주 발사체에서 분리된 소형 위성을 목표 궤도로 정밀하게 이동시키는 장비로, 우주 수송 분야에서 ‘라스트 마일’ 역할을 담당한다. 위성 투입 이후에도 궤도 수정, 수명 연장, 연료 보급 등을 지원하는 ‘궤도상 서비스(In-Orbit Service)’까지 수행하는 핵심 인프라다.

대한항공은 발사체와 인공위성 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 임무 제어 시스템과 구조·제어 설계 역량을 확보했다. 엑소트레일은 아시아 시장 진출을 위한 전략적 파트너로 대한항공을 선택한 것으로 알려졌다. 대한항공 관계자는 “이번 협력을 계기로 군집 위성 등 국방 수요와 민간 상업 위성 시장을 동시에 공략하고, 우주 수송 사업을 확대해 나가겠다”며 “양사의 기술력을 결합해 국방 및 뉴 스페이스 시장에서 경쟁력을 확보하겠다”고 밝혔다.

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