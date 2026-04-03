오세훈 "명태균 일당과 민중기 특검, 반드시 대가 치를 것"

오세훈 서울시장이 '정치 브로커' 명태균씨의 주장과 이를 기반으로 '짜 맞춘 진술'로 자신을 기소했다며 민중기 특별검사팀을 강하게 비판했다.



오 시장은 3일 오전 서울중앙지법에서 열린 정치자금법 위반 혐의 사건 공판에 출석하기 직전 페이스북에 글을 올려 "재판이 진행될수록 이 사건의 본질이 드러나고 있다"며 "처음부터 짜맞추기 조작 기소이고, 범죄자 옹호 기소"라고 썼다.

오세훈 서울시장이 3일 서초동 서울중앙지법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

이어 "김영선은 수사 초기 이 사건에 대해 대부분 모른다는 입장이었다. 그런데 수사 과정에서 검사들의 중재로 명태균의 '가이드'를 받은 것으로 드러났다"며 "이후 김영선은 자신의 기존 진술을 모두 바꿔 명태균의 주장에 따르고 있다. 명백한 입 맞추기"라고 지적했다.



오 시장 측은 앞선 이달 1일 공판에서 증인으로 출석한 김영선 전 국민의힘 의원이 명씨와 말을 맞춰 허위 진술했을 가능성을 제기했다. 수사 중 김 전 의원이 명씨와 다른 진술을 하자 조사가 중단됐다가 재개됐는데, 당시 검사가 일시·장소가 명씨 진술과 다르다고 하자 김 전 의원이 명씨 조사실로 가서 1시간 정도 이야기를 듣고 와서 진술을 번복했다는 이유에서다.



김 전 의원은 오 시장과 만났던 일시 등 세부적인 내용이 기억나지 않아 명씨에게 물어봤다고 인정했다. 다만 명씨 주장에 맞게 허위 진술하지 않았다는 취지로 답변했다.



오 시장은 또 "명태균 일당이 만들었다는 여론조사는 모두 조작됐을 뿐 아니라 오세훈 캠프가 이를 받아본 적도, 활용한 적도 없다는 사실이 속속 자백과 증거로 확인되고 있다"고 재차 결백을 주장했다.



아울러 "사기 집단에 휘말려 이 귀한 시간을 소비해야 한다는 것이 참담하다"고 토로하며 "오늘 재판으로 사기 범행의 전모가 드러날 것"이라고 강조했다. 이날 공판은 명씨가 증인으로 두 번째 출석해 오 시장 측의 반대신문을 받을 예정이다.



오 시장은 "이 모든 것을 설계한 명태균 사기범 일당과 민중기 특검, 반드시 그 대가를 치르게 될 것"이라고 강조했다.

<연합>

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