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[속보] 李대통령 지지율 67% ‘역대 최고’…국힘 18% vs 민주 48% [한국갤럽]

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윤성연 기자 ysy@segye.com

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이재명 대통령이 지난 3월24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 청와대사진기자단
이재명 대통령이 지난 3월24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 청와대사진기자단

 

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 8일 발표됐다. 한국갤럽이 지난달 31일부터 이달 2일까지 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 직무 수행 긍정 평가는 직전 조사 대비 2%포인트 상승한 67%로 집계됐다.

 

부정 평가는 22%로 최근 6개월 사이 최저치를 기록했으며 의견 유보는 11%였다. 특히 중도층에서 74%라는 압도적인 지지를 보내고 있는 점이 이번 지지율 상승의 견인차 역할을 한 것으로 분석된다. 연령별로는 40대와 50대에서 80%를 상회하는 강력한 지지세를 보였다.

 

■ 민주당 48% ‘최고’ vs 국민의힘 18% ‘추락’

정당 지지율 체급 차이는 더욱 극명해졌다. 더불어민주당은 직전 조사 대비 상승하며 48%를 기록, 현 정부 출범 이후 최고치를 경신했다. 반면 국민의힘은 18%까지 추락하며 역대 최저치를 기록했다. 양당 간 격차는 30%포인트까지 벌어지며 사실상 ‘일당 독주’ 체제가 굳어지는 양상이다.

 

한국갤럽은 “지난해 8월부터 이어지던 민주당 40% 내외, 국민의힘 20%대 초중반의 박스권 구도가 최근 한 달 사이 완전히 깨졌다”며 “민주당의 상승세와 국민의힘의 하락세가 맞물리며 격차가 점증하고 있다”고 설명했다. 이어 개혁신당 2%, 조국혁신당 1% 순이었으며 무당층은 28%로 나타났다.

 

■ 긍정 이유 1위 ‘경제·민생’…지방선거 ‘여당 압승’ 전망

이 대통령을 지지하는 가장 큰 이유는 ‘경제·민생(18%)’이었다. 이어 전반적으로 잘한다(12%), 직무 능력 및 유능함(10%) 순으로 나타나 정부의 경제 정책 추진력에 대한 국민적 신뢰가 두터운 것으로 확인됐다. 반면 부정 평가 이유로는 경제·민생·고환율(20%), 과도한 복지(11%) 등이 꼽혀 경제 이슈가 양날의 검으로 작용하고 있다.

 

다가오는 6·3 지방선거에 대한 기대감도 여권으로 기울었다. ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답이 46%로, ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다(29%)’는 응답을 17%포인트 차로 따돌렸다. 특히 중도층의 47%가 여당 승리를 지지하고 있어 선거 판세가 여권에 유리하게 흘러가고 있음을 시사했다.

 

■ 차량 5부제 민간 확대… 국민 64% ‘수용 가능’

정부가 검토 중인 공공 부문 차량 5부제의 민간 시행 확대에 대해서는 국민 10명 중 6명 이상인 64%가 ‘받아들일 수 있다’고 답했다. ‘받아들일 수 없다’는 응답은 28%에 그쳐, 에너지 절약 및 환경 정책에 대한 국민적 공감대가 형성된 것으로 풀이된다. 다만 20대와 국민의힘 지지층에서는 찬반이 팽팽하게 갈리는 모습을 보였다.


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