역시나 뻔하게 김하온 우승…'쇼미더머니12' 끝났다

래퍼 김하온이 '쇼미더머니12'에서 우승했다.

엠넷 힙합오디션프로그램 '쇼미더머니12'는 2일 오후 생방송으로 톱5인 김하온·나우아임영·트레이비·밀리·메이슨홈의 결선 무대를 선보였다.

지코-크러쉬 팀 김하온은 마지막으로 무대에 올라 'R.I.L+킹스 갬빗'을 선보였다. 이 무대엔 다이나믹듀오 개코와 '고등래퍼2'에서 김하온과 함께했던 빈첸이 함께했다.

김하온은 현장투표와 실시간문자투표 모두에서 1위를 해 우승해 상금 1억원을 손에 넣었다. 2위는 나우아임영, 3위는 트레이비, 4위는 밀리, 5위는 메이슨홈이었다.

김하온은 "이 무대에 서기까지 많은 과정이 있었지만 결국 이 순간을 위해 달려왔다"고 했다. 또 "지코·크러쉬 형들에게 감사드리고 항상 믿어준 가족에게도 고맙다"고 말했다.

김하온은 그러면서 "18살에 자퇴를 결심했을 때 걱정이 많으셨을 텐데 끝까지 믿어주셔서 감사하다. 앞으로 행보고 지켜봐달라"고 했다.

김하온 부모는 김하온이 우승하자 눈물을 흘렸다.

김하온은 2018년 '고등래퍼2'에서도 우승했었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지