광명 신안산선 터널 붕괴 사고는 ‘인재’

지난해 4월 사상자 2명을 낸 경기 광명 신안산선 터널 붕괴 사고는 설계 오류에 시공·감리 부실이 합쳐진 인재였던 것으로 드러났다.

2025년 4월 11일 붕괴 사고가 발생한 경기도 광명시 신안산선 지하터널 공사 현장 모습. 연합뉴스

국토교통부 건설사고조사위원회(사조위)는 2일 정부세종청사에서 이 같은 내용의 사고 조사 결과 및 재발 방지 방안을 발표했다. 사조위는 먼저 설계 오류를 지적했다. ‘투아치(2arch) 터널’의 중앙기둥 설계 당시 3m 간격으로 설치되어야 할 기둥을 ‘통벽체’로 잘못 계산한 것이 붕괴를 유발 결정적 원인이었다. 투아치 터널은 중앙터널을 뚫어 중앙기둥을 설치한 뒤 좌·우로 폭을 넓혀 뚫는 터널로 하중 예측에 대한 정확도가 일반터널보다 더 정밀해야 한다. 그러나 터널 설계를 맡았던 제일엔지니어링종합건축사사무소와 단우기술단은 중앙기둥에 가해지는 하중을 2.5배 작게 계산했다. 설계 감리를 맡은 대한콘설탄트와 동일기술공사도 이런 오류를 걸러내지 못해 중앙기둥의 버티는 힘이 부족한 결과를 초래했다고 사조위는 설명했다. 또 2024년 9월 중앙터널 폭을 확대하는 설계변경 과정에서 설계 오류를 확인하지 못한 채 중앙기둥의 제원과 철근량 등을 동일하게 유지했던 것으로 조사됐다. 지반 조사와 터널 굴착 과정에서 사고 구간 내 단층대도 파악하지 못했다. 특히 터널 굴착 중에 지반 분야 기술인이 1m마다 막장(터널 굴착면의 끝부분)을 직접 관찰해야 했지만, 일부 작업에서 사진 관찰로 대체했다.



포스코이앤씨는 “회사 전반의 안전 의식과 관리 체계를 근본적으로 되돌아봐야 할 중대한 사안으로 보고 있다”며 “수도권 서남부 교통 불편과 생활 피해를 하루빨리 해소할 수 있도록 안전과 품질 정상화에 총력을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지