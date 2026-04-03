크래프톤, 자체 AI 브랜드 ‘라온’ 출범

크래프톤이 인공지능(AI) 모델 브랜드 ‘라온(Raon)’을 선보이고 관련 언어 모델 4종을 글로벌 플랫폼 허깅페이스에 오픈소스로 공개했다고 2일 밝혔다.



모델 이름은 ‘즐거움’을 뜻하는 순우리말 ‘라온’에서 착안했고, 회사 영문명 일부 철자를 활용해 만들었다. AI 기술을 통해 게임의 본질적인 즐거움을 창출하고자 하는 크래프톤 철학을 반영했다고 한다.



크래프톤이 오픈소스로 공개한 언어모델은 음성 언어 모델 ‘라온 스피치’, 실시간 음성 대화 모델 ‘라온 스피치챗’, 텍스트·음성 변환(TTS) 모델 ‘라온 오픈TTS’, ‘라온 비전 인코더’다.



라온 스피치는 90억(9B) 파라미터 규모로, 10B 이하급 공개 음성 언어 모델 중 영어와 한국어 모두 글로벌 1위 성능을 기록했다. 라온 스피치챗은 사용자와 모델이 대화 중 자유롭게 끼어들 수 있는 실시간 양방향 통신 기술을 적용한 음성 언어 모델이고, 라온 오픈TTS는 공개 음성 데이터만으로 학습한 텍스트·음성 변환 모델이다. 비전 인코더는 AI의 ‘눈’ 역할로 구글의 비전 인코더 SigLIP2 성능을 웃돌았다고 한다.



이번 모델을 통해 데이터 수집부터 모델 학습, 성능 평가까지 파운데이션 모델 개발 전 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 기술 역량을 입증했다는 게 크래프톤 설명이다.

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